Pressemeldung

Bäder gibt es in allen denkbaren Größen und Grundrissen. Dies stellt Badplaner und Installateure vor Herausforderungen, denn besonders für beengte und verwinkelte Bäder finden sich häufig keine passenden Möbel, die zudem noch genug Stauraum bieten und durch eine ansprechende Optik überzeugen. Hier schafft die Komplettbadserie Geberit iCon Abhilfe: Das modulare Keramik- und Badmöbelprogramm bietet individuelle Lösungen für jede Anforderung.

Das Sortiment der bewährten Komplettbadserie Geberit iCon umfasst seit dem Design- und Funktionsupdate zusätzlich neue Waschtische, WCs, Möbel und Oberflächen, die durch ihre Modularität und ihr klares, wandlungsfähiges Design maximalen Gestaltungsfreiraum schaffen. Auf diese Weise wird eine flexible Badgestaltung möglich – für facettenreiche und individuelle Bäder.

Komplettbäder für jeden Grundriss dank modularem Aufbau

Das umfangreiche Möbelprogramm der Serie Geberit iCon enthält unter anderem Unterschränke, Seiten- und Hochschränke sowie Regalelemente, die sich variabel miteinander kombinieren lassen. So sind individuelle Komplettbäder, die Stauraum nach Maß bieten, auch bei beengten Platzverhältnissen umsetzbar. Die neuen Waschtische in den drei Randhöhen SlimRim mit nur 1,5 cm Höhe, LightRim mit 5,5 cm Höhe oder FullRim mit 9 cm Höhe überzeugen ebenfalls durch Modularität: dank ihrer unterschiedlichen Varianten und Größen lassen sich Lösungen für jede Badgröße finden. So sind die Waschtische auch ideal für kleine Bäder oder Gäste-WCs geeignet. Eckhandwaschbecken mit seitlichen Ablagen und Hahnlöchern beispielsweise erleichtern zudem den Einbau in Nischen. Zusätzlichen Stauraum schaffen die innovativen, schlanken Siphons: Da der Ausschnitt in den Auszügen des Waschtischunterschranks entfällt, bietet der Unterschrank mehr Platz für Badutensilien.

Neue, stilgerechte Trendfarben für noch mehr Vielfalt

Die neuen Möbelfarben der Serie Geberit iCon bringen zudem Abwechslung ins Bad: Zusätzlich zu den klassischen Farbtönen weiß hochglänzend, weiß matt und lava matt sind die Badmöbel nun in den Farben sand-grau hochglänzend, Eiche und Nussbaum hickory verfügbar. Die Möbelgriffe in den fünf Farben weiß matt, glanzverchromt, sand-grau matt, schwarz und lava matt sind leicht austauschbar und als Zubehör einzeln erhältlich. Auf Wunsch können Oberflächen und Griffe individuell kombiniert werden und ermöglichen eine einzigartige Badgestaltung.

Maximale Modularität mit iCon und VariForm

Für noch mehr Auswahl kann das iCon-Möbelspektrum mit den Waschtischen und Waschtischunterschränken der Serie Geberit VariForm kombiniert werden: Die VariForm Möbel für Aufsatz-, Einbau- und Unterbauwaschtische sind in unterschiedlichen Ausführungen sowie in den Farben weiß hochglänzend, lava matt, Eiche und Nussbaum hickory und damit passend zu den iCon-Möbeln erhältlich.