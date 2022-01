Pressemeldung

Im April 2022 kommt die Geberit Bambini Armatur auch in der farbneutralen, hochglanz-verchromten Ausführung auf den Markt, hier mit Einhebelmischer. Foto: Geberit

Geberit erweitert das Angebot der Bambini Waschtischarmaturen. Neben den bewährten Basisfarben Rot, Gelb und Blau ist jetzt auch eine farbneutrale, hochglanz-verchromte Variante erhältlich. Dem Installateur eröffnen sich durch die größere Auswahl neue Gestaltungsmöglichkeiten bei der Badplanung, um eine Umgebung zu schaffen, in der sich Kinder wohlfühlen – ohne Einschränkungen bei der Funktionalität.

Sanitärräume für Kinder tragen entscheidend zum Hygienestatus von Gemeinschaftseinrichtungen wie Kitas oder Schulen bei. Ein altersgerechtes Design fördert dabei ganz spielerisch und nachhaltig die Freude von Kindern am Waschen und Zähneputzen. Die Sanitärproduktreihe Geberit Bambini erfüllt diese Anforderungen mit ihrem kindgerechten Design.

Bislang sind die Armaturen in den Grundfarben Rot, Gelb und Blau erhältlich. Dieses Farbspektrum ist von Kindern in ihrer Entwicklung zuerst wahrnehmbar. Ab April 2022 kommt die Geberit Bambini Armatur auch in der farbneutralen, hochglanz-verchromten Ausführung auf den Markt. Betreiber von Bildungs- und Betreuungsreinrichtungen für Kinder haben durch das neue Design erweiterte Spielräume bei der Gestaltung ihrer Sanitärräume.

Die neue Geberit Bambini Armatur ist ebenso wie das bunte Modell als Einhebelmischer und alternativ berührungslos mit Netz- oder Batteriebetrieb verfügbar. Die Infrarot-Armatur ist mit einer speziellen Näherungselektronik für Kinderhände ausgestattet und garantiert eine schnelle, wassersparende Reaktionszeit. Für die Geberit Bambini Armaturen ist ein Minithermostat G3/8, der einen sicheren Verbrühungsschutz bietet, erhältlich.

Die Produktreihe Geberit Bambini

Die Armaturen sind Teil der Bambini-Serie, die von Geberit speziell für Sanitäranlagen in Kitas und Schulen entwickelt wurde. Zum Bambini Sortiment gehören neben Armaturen mit und ohne Sensor auch Waschtische aus Keramik und Waschlandschaften aus dem widerstandsfähigen Mineralwerkstoff Varicor. Hinzu kommen WCs mit speziellen Sitzringen in Töpfchenform und WC-Sitze im Tierdesign mit integrierter Griff- und Stützfunktion.