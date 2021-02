Urinalanlagen gehören in öffentlichen Sanitärräumen, Büro- und Verwaltungsgebäuden sowie in der Gastronomie zur Standardausstattung. Sie müssen dabei sowohl den hohen täglichen Beanspruchungen als auch den Anforderungen der Betreiber, Nutzer und Verarbeiter gleichermaßen gerecht werden. Geberit, europäischer Marktführer für Sanitärprodukte, hat nun ein durchdachtes, modulares Technikkonzept für verdeckte Urinalsteuerungen entwickelt. Diese sind kompatibel zu den meisten Urinalkeramiken des Herstellers, einfach zu montieren und als Netz- und Batterievariante erhältlich. Darüber hinaus führt Geberit zwei neue Urinalkeramiken in unterschiedlichen Ausführungen ein. Installateure, Planer und Betreiber profitieren von einer einfachen Installation und Wartung. Zudem launcht Geberit eine neue App, mit der sich verschiedene Einstellungen vornehmen lassen. Das neue Sortiment ist ab Juli 2021 verfügbar.

Mit den neuen verdeckten Urinalsteuerungen präsentiert Geberit ein innovatives, verschlanktes Sortiment, das sich für die meisten Bausituationen und Anforderungen eignet. Innerhalb des Geberit Urinalsystems sind sämtliche Komponenten wie Keramik, Siphon oder Steuerung sowie die Vorwandinstallation optimal aufeinander abgestimmt. Damit erhalten Installateure, Planer und Betreiber eine zuverlässige Systemlösung aus einer Hand.

Verdeckte Steuerungen mit durchdachter Technik

Bei der Entwicklung der neuen verdeckten Urinalsteuerungen hat Geberit auf ein einfaches, modulares Konzept gesetzt: Zusätzlich zur bestehenden Unterputz-Steuerung, die technisch überarbeitet wurde, stellt der Hersteller nun zwei Aufputz-Steuerungen vor. Diese werden sicher hinter der Keramik montiert und sind von außen nicht sichtbar oder zugänglich. Die Steuerungen sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich: Installateure und Betreiber haben die Wahl zwischen einem Batterie- oder Netzanschluss und können sich so für genau das Produkt entscheiden, das zu ihren Anforderungen passt. Zudem sind die Steuerungen ohne zusätzlichen Aufwand sowohl mit Sprühkopf-Urinalkeramiken als auch mit Spülrandvarianten kombinierbar.

Die bestehende Unterputz-Urinalsteuerung hat Geberit technisch weiterentwickelt. Sie ist nun mit einer Bluetooth-Schnittstelle ausgestattet und kann per App programmiert weden. Zudem verfügt sie über ein optimiertes Detektionsprinzip, was für mehr Sicherheit im laufenden Betrieb sorgt. Im Gegensatz zu den neuen Aufputz-Steuerungen wird die Steuerung verdeckt hinter der Keramik in eine Rohbaubox eingesetzt.



Die Urinalsteuerungen lassen sich ganz einfach per Smartphone oder Tablet einstellen. Für die Konfiguration steht die App „Geberit Control“ zur Verfügung. Über die neue App können die zahlreichen individuell programmierbaren Spülprogramme aktiviert werden wie die Intervallspülung, die dynamische Spülzeitverkürzung oder der Hybridmodus, um nur einige Möglichkeiten zu nennen. Der Vorteil bei der Einstellung per App: Die Keramik muss zur Programmierung nicht demontiert werden.



Mit den beiden neuen Aufputz-Steuerungen und der überarbeiteten Unterputz-Steuerung steht allen Baubeteiligten nun ein schlankes Sortiment mit vielseitig einsetzbaren Produkten zur Verfügung. Die Steuerungen können mit den meisten Urinalkeramiken des Herstellers kombiniert werden und lassen sich bei nahezu allen Bausituationen einsetzen.

Einfache, schnelle und sichere Installation

Die Aufputz-Urinalsteuerung kann in wenigen Arbeitsschritten montiert werden: Dabei wird das Wasserteil in die Traverse für den Wasserzulauf oder den bauseitigen Wasseranschluss eingedreht und mit dem dazugehörigen Elektronikmodul verbunden. Diese muss anschließend nur noch mit dem Ventil und den im Siphon befindlichen Sensoren verbunden werden. Bei der Netzvariante wird zusätzlich noch die Stromversorgung angeschlossen. Danach wird die Keramik montiert und die Anlage kann genutzt werden. Die Montage der Unterputz-Variante kann unverändert durchgeführt werden.

Für mehr Sicherheit bei der Installation sind die Elektronikkabel mit einer verwechslungssicheren Steckverbindung ausgestattet. Anhand einer LED-Anzeige lässt sich erkennen, ob die Stromversorgung – per Netzanschluss oder Batterie – sichergestellt ist. Im Wartungsfall erkennt ein Lichtsensor, dass die Keramik abgenommen wurde und verhindert unbeabsichtigte Spülungen.



Neue Keramikform in verschiedenen Ausführungen

Zusätzlich zu den Steuerungen hat Geberit neue Urinalkeramiken entwickelt, die für unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten und Kundenanforderungen geeignet sind: Die Ausführung Renova trigonal ist als Basisprodukt mit Spülrand gestaltet. Für Renovierungsprojekte steht bei Renova trigonal zudem eine Variante mit Zulauf von oben zur Wahl. Das Modell Narva hingegen ist mit einem Sprühkopf ausgestattet und verzichtet auf den Spülrand. Wahlweise ist Narva auch für den wasserlosen Betrieb verfügbar. Beide Ausführungen sind zusätzlich mit der Spezialglasur KeraTect erhältlich.

Einfache Reinigung, verbesserte Hygiene

Die Keramiken zeichnen sich durch eine praxisgerechte Formgebung aus, die gleichzeitig schlicht und modern ist und optimal in Sanitärräume jeder Art passt. Sie verfügen über eine größere Innengeometrie und bieten damit auch hygienische Vorteile bei der täglichen Nutzung. Beide Modelle sind außerordentlich reinigungsfreundlich gestaltet: Sie haben eine geschlossene Form und dadurch keine sichtbaren Öffnungen, an denen sich Schmutz oder Ablagerungen ansammeln können. Bei der Ausführung Narva, die ohne Spülrand gestaltet ist, sind auch in der Keramik keine verdeckten Ränder zu finden, was die Reinigung zusätzlich erleichtert.

Auch die Spezialglasur KeraTect trägt zu mehr Hygiene bei: Die Keramiken haben eine nahezu porenfreie sowie extrem glatte Oberfläche, welche einfach und effizient sauber gehalten werden kann. Durch ihre durchdachte Innengeometrie haben sowohl die Variante Narva als auch Renova trigonal ein optimiertes Ausspülverhalten und sind dadurch auch mit wenig Wasser hygienisch sauber.