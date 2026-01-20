Das Geberit Monolith Sanitärmodul eignet sich sowohl für den Neubau als auch die Modernisierung von Badezimmern und Gästetoiletten. Die Montage lässt sich einfach und schnell durchführen. Die weiß satinierte Glasfront des Geberit Monolith bringt helle, zeitlose Eleganz ins Badezimmer. Foto: Geberit

Das Geberit Monolith Sanitärmodul ist seit vielen Jahren eine bewährte Spülkastenlösung – sowohl im Neubau als auch bei Modernisierungen. Mit der Einführung von zwei neuen satinierten Glasfronten erweitert Geberit nun das Designspektrum seiner erfolgreichen Module Monolith und Monolith Plus. Die Varianten Glas schwarz satiniert und Glas weiß satiniert bringen eine elegante Farbvielfalt ins Bad und eröffnen zusätzliche Möglichkeiten für eine stilvolle Gestaltung. Die neuen Farben sind ab dem 1. April 2026 erhältlich.

Mit den neuen satinierten Glasfronten ergänzt Geberit das bestehende Farbportfolio um zwei besonders elegante Optionen. Die schwarz satinierte Variante lässt sich ideal mit Armaturen in gleicher Farbe kombinieren, während die weiß satinierte Oberfläche helle, zeitlose Badkonzepte unterstützt und für eine ruhige, hochwertige Raumwirkung sorgt. Damit stehen neben den bisherigen Glasfronten in Weiß, Schwarz, Lava und Sandgrau sowie den Frontverkleidungen in Steinzeug-, Schiefer- und Betonoptik nun insgesamt noch mehr Gestaltungsmöglichkeiten zur Verfügung.

Vielfältig kombinierbar

Ganz gleich, welche Frontfarbe gewählt wird, wirkt jedes WC vor dem Geberit Monolith hochwertig. Beide Varianten sind vollständig kompatibel mit dem gesamten Geberit Keramiksortiment und lassen sich problemlos mit nahezu allen handelsüblichen WC-Keramiken kombinieren.

Sanitärtechnik elegant integriert

Sowohl im Neubau als auch bei Renovierungsprojekten überzeugt das Monolith Sanitärmodul mit integriertem Spülkasten durch seine geringe Tiefe von nur elf Zentimetern sowie durch die unkomplizierte Installation ohne aufwendige bauliche Anpassungen. Wie bisher ist die gesamte Sanitärtechnik in einem hochwertigen, klar gestalteten Gehäuse untergebracht. Um auf unterschiedliche räumliche Gegebenheiten reagieren zu können, ist das Modul in den Bauhöhen 101 cm und 114 cm und als Variante für Wand- oder Stand-WCs erhältlich.

Das Plus an Komfort

Das Geberit Monolith Sanitärmodul Plus ist die erweiterte Version des Monolith Moduls. Es vereint stilvolles Design mit modernen Komfortfunktionen: Dazu zählt die stufenlos einstellbare Lichtstimmung, eine regulierbare Geruchsabsaugung sowie eine automatische Hygienespülung – bequem steuerbar über die Geberit Home App.