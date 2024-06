Die Badserien Geberit ONE, Geberit iCon und Geberit Acanto erfreuen sich großer Beliebtheit. Bisher konnten Kunden die Elemente der unterschiedlichen Linien nur innerhalb der jeweiligen Serie kombinieren. Mit der neuen Waschplatz-Plattform Mix & Match bietet Geberit jetzt eine Vielzahl mehr Kombinationsmöglichkeiten. Zukünftig können die Elemente aller drei Badserien nach Belieben miteinander gemischt werden. So lassen sich verschiedenste Designvarianten realisieren: Es sind über 10.000 verschiedene Kombinationen für einen individuellen Waschplatz möglich. Das vielseitige Zubehörsortiment bietet außerdem die Gelegenheit, perfekt auf individuelle Kundenbedürfnisse einzugehen. Durch standardisierte Installationsroutinen ermöglicht die überarbeitete Plattform einen schnellen und einfachen Einbau. Die Mix & Match Möbelplattform von Geberit startet am 1. April 2024.

Mit Geberit ONE hat der Hersteller seit einigen Jahren eine Badserie auf dem Markt, deren Bestandteile sich so gut miteinander kombinieren lassen, dass über 2.000 verschiedene Designvarianten realisierbar sind. Dem individuellen Geschmack waren bislang aber Grenzen gesetzt. Zum Beispiel, wenn ein bestimmter Waschtisch von ONE am besten gefiel, aber Möbel mit Griffen oder Glasfronten bevorzugt wurden. Mit dem Konzept Mix & Match werden Bauform und Technik vereinheitlicht, das individuelle Design der jeweiligen Serie bleibt bestehen. So kann der Kunde Waschtische mit sämtlichen Waschtischunterschränken der Geberit Serien ONE, iCon und Acanto kombinieren.

Maximale Variabilität

Für den Installateur hat dies den Vorteil, dass er im Idealfall die Ausstellungsfläche für drei Programme zur Verfügung stellen muss und dennoch die Möglichkeit hat, seinen Kunden über 10.000 verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten zu präsentieren. So kann dieser beispielsweise einen Waschtisch mit Spezialglasur KeraTect der Geberit iCon Serie auswählen und ihn mit einem Geberit ONE Waschtischunterschrank kombinieren. Den iCon Waschtischunterschrank gibt es wahlweise mit einer oder zwei Schubladen und in sechs verschiedenen Fronten.

Kurzum: Den individuellen Wünschen des Kunden an das Erscheinungsbild seines Waschplatzes sind nahezu keine Grenzen mehr gesetzt. Darüber hinaus bietet die neue Kombinationsfreiheit im Beratungsgespräch die Möglichkeit, auf individuelle Kundenbedürfnisse einzugehen. Mit den verschiedenen Stilen lassen sich verschiedenste Kundengruppen ansprechen. Neben Waschtisch und Waschtischunterschrank sind auch weitere Produkte mit Mix & Match kompatibel, zum Beispiel Hochschränke und Hängeschränke, Spiegel, Wandregale und weitere Accessoires.

Badberater sind jetzt insgesamt flexibler bei der Gestaltung ihrer Entwürfe und Kunden haben vielfältigere Möglichkeiten. Möchte ein Kunde beispielsweise ein Badmöbel mit Push-to-open-Mechanismus, bevorzugt allerdings einen anderen Waschtisch, so ist dies mit Mix & Match zukünftig kein Problem mehr. Die Badezimmermöbel lassen sich mit den unterschiedlichen Waschtischen der drei Serien kombinieren und ermöglichen somit eine flexible Preis- und Designgestaltung.

Universelle und effiziente Montage

Nicht nur die Abmessungen und damit die Kompatibilität der einzelnen Komponenten der drei Badserien wurden aufeinander abgestimmt, sondern auch technisch wurden die Linien vereinheitlicht: Die Montage der Waschtische und Badmöbel funktioniert jetzt bei den Mix & Match Badserien Geberit ONE, iCon und Acanto jeweils gleich:

Geberit hat die Montageplatten zum Anbringen des Badmöbels an der Wand vereinheitlicht. Die Platte kann mit nur zwei Schrauben fixiert werden. Zusätzlich können durch alternative Schraubpositionen Toleranzen und Unebenheiten ausgeglichen werden.

Ein blauer Sicherheitsverschluss verhindert das Aushängen des Badmöbels. Er ist bereits vormontiert und lässt sich durch einen Schiebeverschluss einfach einrasten. Die Anbringung eines zusätzlichen Winkels ist somit nicht mehr notwendig.

Der im Möbel integrierte Metallrahmen ist für alle Waschtische aus dem Geberit Mix & Match Sortiment identisch. Er lässt sich auf eine obere und eine untere Position einstellen. Damit ermöglicht er das Installieren von unterschiedlichen Waschtischtypen auf demselben Unterschrank. Außerdem müssen dank vorgebohrter Löcher im Rahmen keine zusätzlichen Löcher mehr für den Geberit Handtuchhalter gebohrt werden.

Einheitliches Schubladensystem

Das Schubladensystem wurde bei den drei Mix & Match Serien ebenfalls vereinheitlicht. So sind für den Aufbau und das Justieren der Geberit ONE, iCon und Acanto Schränke nun genau die gleichen Handgriffe nötig. Durch das einheitliche Schubladensystem werden die erforderlichen Arbeitsschritte standardisiert. Das erleichtert und beschleunigt die Montage enorm.

Standardisierte Montageschablone

Eine weitere Erleichterung beim Aufbau bringt die standardisierte Montageschablone, die künftig ebenfalls für alle drei Programme identisch ist und den Möbeln beiliegt. Damit entfällt das zeitaufwändige Ausmessen der Bohrlöcher an der Wand. Das spart Zeit bei der Montage und reduziert Fehler beim Ausmessen.

Die Mix & Match Badezimmerserien im Überblick

Der Charakter jeder der drei Badezimmerserien auf der Mix & Match Plattform bleiben trotz technischer Angleichung bestehen.

Die Badserie Geberit ONE vereint sanitärtechnisches Know-how mit vielseitiger Designkompetenz. Die Waschtische haben wahlweise einen klassischen oder einen horizontalen Ablauf, der höchste Designansprüche mit einzigartiger Funktionalität verbindet. Die Waschtischkeramiken sind mit und ohne Ablage, als Möbelwaschtisch oder Aufsatzwaschtisch in Schalenform oder rechteckig erhältlich. Die Fronten der Waschtischunterschränke lassen sich mit dem Push-to-open-Mechanismus öffnen.

Die Serie iCon besticht durch ihr geradliniges Design und die klaren Linien. Die Ästhetik der Waschtische mit drei unterschiedlichen Randhöhen ist von einer klaren und geometrischen Linienführung der Außenkonturen geprägt. Die iCon Unterschränke haben eine geteilte Front mit Griff, wahlweise mit einer oder zwei Schubladen.

Das Design der Acanto Serie wurde 2024 komplett überarbeitet. Die Serie zeichnet sich durch klare Formen mit cleveren Detaillösungen bei den Funktionen aus. Die Waschtische mit geometrischen Konturen sind im zeitlos modernen Soft Organic Design gestaltet. Die Unterschränke mit integrierter Innenschublade sind an der geschlossenen Front mit Griff erkennbar. Besonders schick ist die für die Serie charakteristische wählbare Glasoberfläche.

Mix & Match: Beratungsunterstützung mit hilfreichen Tools

Mit dem neuen Mix & Match Konzept ist der Kunde bei der Gestaltung des Waschplatzes so flexibel wie nie zuvor. Zudem unterstützt Geberit den Installateur und Badplaner mit hilfreichen Marketing-Tools wie dem Look Book, Broschüren und vielem mehr bei der Beratung und dem Verkauf.