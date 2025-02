Die Geberit Gruppe wird 2025 für ihr Nachhaltigkeitsmanagement mit der Gold-Medaille von EcoVadis ausgezeichnet. Damit gehört Geberit zu den Top-5-Prozent der bewerteten Unternehmen.



Die Geberit Gruppe erhält 2025 erneut die Gold-Medaille von EcoVadis. Es ist die zweithöchste Auszeichnung, die im Rahmen der jährlichen Beurteilung des Anbieters von Nachhaltigkeitsratings vergeben wird. Geberit platziert sich damit unter den Top-5-Prozent aller von EcoVadis gelisteten Unternehmen – über sämtliche Industrien und Länder hinweg. Die Auszeichnung macht für Kundinnen und Kunden sowie Lieferanten sichtbar, dass Geberit über ein umfassendes, systematisches und langfristiges Nachhaltigkeitsmanagement verfügt.



Die Nachhaltigkeitsstrategie von Geberit: Verantwortung seit 1990

Geberit bleibt bestrebt, in allen Bereichen der Geschäftstätigkeit kontinuierliche Verbesserungen zu erzielen und einen Beitrag zur Erreichung der Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen zu leisten: Seit der Entwicklung der ersten Umweltstrategie im Jahr 1990 verfolgt Geberit eine klare und kontinuierlich weiterentwickelte Nachhaltigkeitsstrategie. Heute ist Nachhaltigkeit fester Bestandteil der Unternehmensstrategie und ein wichtiger Faktor für den langfristigen Erfolg. „Nachhaltigkeit ist seit mehreren Jahrzehnten fester Bestandteil der Geberit Kultur. Unser Fokus liegt auf der konsequenten Umsetzung - stetig und mit messbaren Ergebnissen“ erklärt Christian Buhl, CEO der Geberit Gruppe.



Was ist EcoVadis?

Seit der Gründung im Jahr 2007 hat sich EcoVadis zu einem der weltweit größten Anbieter von Nachhaltigkeitsratings für Unternehmen entwickelt und ein globales Netzwerk von über 150.000 bewerteten Unternehmen geschaffen. EcoVadis führt Risiko- und Leistungsbewertungen in 250 Branchen und über 185 Ländern durch. Das Analysesystem umfasst 21 Kriterien, die in vier Themenbereiche unterteilt sind: Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, Ethik und nachhaltige Beschaffung. Ganzheitliche und überprüfbare Nachhaltigkeitsstrategien werden für Unternehmen immer relevanter. Immer mehr Großhandelskunden verlangen von ihren Lieferanten, dass sie Transparenz bezüglich ihrer Nachhaltigkeitsleistung schaffen. Anbieter wie EcoVadis tragen zur Transparenz der Nachhaltigkeitsperformance der Unternehmen wesentlich bei und liefern damit eine Vergleichsbasis für Kundinnen und Kunden.