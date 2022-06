Geberit: Erhöhte Planungssicherheit

Geberit launcht das neue Bemusterungstool für Planer und Installateure. Das Online-Tool erleichtert durch seine einfache, übersichtliche und intuitiv bedienbare Oberfläche die Planung von Bädern, unter Berücksichtigung aller nötigen Montageelemente. Der Export der Bemusterungs-Dokumente erfolgt in die gängigen Formate, wie zum Beispiel als pdf- oder zur weiteren Bearbeitung als Word- oder Excel-Dokument.



Die Planung von Bädern kann für Installateure und Planer zeitaufwendig sein. Bei der Bemusterung nimmt vor allem die Berücksichtigung aller für die Montage benötigten Elemente sehr viel Zeit in Anspruch. Um Planern und Installateuren eine fehlerfreie, schnelle, einfache und vor allem sichere Bemusterung zu ermöglichen, hat Geberit das Bemusterungstool entwickelt. Im Mittelpunkt stand dabei ein zentraler Aspekt: Die ausgewählten Produkte müssen untereinander kompatibel sein. Das lässt sich mit dem neuen Tool sicherstellen.



Schnell und sicher: Bemusterung mit Geberit

Planern und Installateuren erlaubt das Geberit Bemusterungstool dank der intuitiven Bedienung und der Kompatibilitätsschnittstelle eine schnelle und vor allem sichere Bemusterung. Das Tool ermöglicht es zudem, mehrere Projekte zeitgleich zu bearbeiten. Jedes Projekt lässt sich in beliebig viele Räume unterteilen, entsprechend der Anzahl im Objekt. Den einzelnen Räumen können dann wiederum die ausgewählten Geberit Produkte zugewiesen werden. Planer erhalten so eine bessere Übersicht über das Gesamtprojekt und Produkte werden nicht mehrfach zugeordnet. Auch verschiedene Ausstattungsvarianten für ein Objekt können abgebildet werden, in der Wohnungsplanung beispielsweise Standard oder Premium.

Kompatibilität garantiert

Das Bemusterungstool arbeitet in sogenannten Sets, unterteilt in die Kategorien WCs, Waschtische & Möbel, Bidet, Urinale, Badewannen, Duschen und Sonderlösungen. Sobald der Nutzer ein Produkt einem Set zuordnet, weist ihn das System auf alle für die Montage nötigen Elemente hin. Dies stellt sicher, dass kompatible Produkte, auch beispielsweise in der Vorwand, direkt mit angeboten werden. Besonderen Wert hat Geberit auf die wechselseitige Kompatibilität der Produkte gelegt. Wählt der Nutzer ein Produkt, werden bei der weiteren Konfiguration automatisch nur die dazu kompatiblen Produkte angezeigt. So sind für einen Unterputz-Spülkasten nur kompatible Betätigungsplatten wählbar.

Übersichtlicher Output

Nach der abgeschlossenen Planung für ein Objekt erfolgt der Export in verschiedene Formate: Als pdf-, Word- oder Excel-Dokument. Die Dokumente beinhalten eine übersichtliche Liste der Produkte, Detailseiten zu den Produkten sowie die jeweiligen Datenblätter. Enthalten sind in den Dokumenten zusätzlich die exakten Produktdaten wie Größe und Artikelnummer sowie das entsprechende Bildmaterial und technische Zeichnungen.

Das Bemusterungstool finden Sie unter diesem Link: www.geberit.de/bemusterungstool