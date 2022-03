Pressemeldung

Der horizontale Ablauf des Geberit ONE Waschtischs ist clever am hinteren Beckenrand platziert und mit einer magnetisch befestigten Blende abgedeckt, die so exakt in Position gehalten wird. Hinter der Blende sitzt ein Kammeinsatz, der als Haarsieb dient. Mit einem einzigen Handgriff lassen sich Blende inklusive Kammeinsatz spielend leicht entnehmen und reinigen. So können Sie den Abfluss sauber halten und Verstopfungen verhindern.

Durch seine Position am hinteren Waschtischrand ist der Ablauf zudem nicht dem Wasserstrahl ausgesetzt. Dies verhindert ein Rückspritzen und sorgt für deutlich weniger Wasser- und Kalkrückstände. Noch einfacher wird das Putzen dank der KeraTect Spezialglasur, mit der alle Geberit ONE Waschtische standardmässig ausgestattet sind. Die Glasur wird in die Keramik eingebrannt und hat eine nahezu porenfreie sowie extrem glatte Oberfläche.

Geberit ONE

KeraTect Spezialglasur

Geberit CleanLine

Hygienisch, sauber und schön ist die Geberit Duschrinne CleanLine. Anders als bei herkömmlichen Duschrinnen führt sie das Wasser nicht unsichtbar ab, sondern über eine elegante offene Rinne aus Edelstahl. Dadurch gibt es keine versteckten Bereiche, in denen sich Schmutz festsetzen oder schlechte Gerüche bilden können. Einmal über die CleanLine wischen, den Kammeinsatz einfach abnehmen und abspülen – schon ist alles sauber.

Bodenebene Duschlösungen

Geberit Setaplano

Die Duschfläche Geberit Setaplano ist aus einem hochwertigen Mineralwerkstoff gefertigt und verfügt über ein sanftes Gefälle zum Ablauf an der Stirnseite. Mangels Ecken und Kanten ist diese Duschlösung äußerst reinigungsfreundlich. Die Abdeckung des Wasserablaufs lässt sich mit nur einem Handgriff abnehmen. Darunter befindet sich ein Kammeinsatz, der den Ablauf vor Verstopfungen schützt. Er lässt sich leicht herausnehmen und im Handumdrehen säubern.