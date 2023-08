Geberit Connect, die digitale Vernetzung vieler elektronischer Spüleinrichtungen, ermöglicht Betreibern das ganzheitliche und wirtschaftliche Management von Sanitäranlagen. Mit dieser Art der Vernetzung schafft der Hersteller die Voraussetzungen für das nahtlose Zusammenspiel zwischen den Sanitäreinrichtungen im Gebäude. Betreiber können damit Geld und Zeit sparen. Zudem erhalten sie die volle Kontrolle über die Sanitäranlage – entweder zentral über das Geberit Gateway oder über eine weitergehende Aufschaltung in übergeordnete Systeme der Gebäudeautomation. Um eine zukunftssichere Integration in eine Gebäudeautomation zu gewährleisten, bietet Geberit ab 1. Juli 2023 passende Zusatzkomponenten wie das Geberit Gateway, die Konverter und ein GEBUS-Kabel.

Das Konzept Geberit Connect ist auf die vielseitige Steuerung von Sanitäranlagen ausgelegt – von der Überwachung bis zur Protokollierung der elektronischen Spüleinrichtungen. Mit der App Geberit Control können Betreiber Hygienespülungen, elektronische Armaturen sowie WC- und Urinalsteuerungen direkt bedienen. Mit dem Geberit Konverter, dem GEBUS-Kabel zur Vernetzung sowie dem Gateway ist die Integration in die Gebäudeautomation realisierbar.

Mehr Energie- und Ressourceneffizienz durch vernetzte Sanitärprodukte

Zentrale Steuerungen, optional in Verbindung mit übergeordneten Systemen der Gebäudeautomation, sind geeignete Instrumente für den energieeffizienten und sicheren Betrieb von Anlagen der technischen Gebäudeausrüstung. Die Einbindung von vielen unterschiedlichen Spüleinrichtungen in Sanitäranlagen kann einen wichtigen Beitrag leisten, diese noch effizienter zu betreiben. Wasser- und Energieeinsparungen können sich auch auf Kostenseite positiv auswirken. Zeitlich bedeutet das zentrale Management der Anlagen für den Betreiber ebenfalls einen wirtschaftlichen Vorteil, zum Beispiel aufgrund von geringeren Personalkosten.

Geberit Gateway – für vielseitige Verbindungen

Sichere und passgenaue Verbindungen sind die Basis für eine funktionssichere und störungsfreie Vernetzung von elektronischen Sanitärprodukten. Das Bindeglied zwischen den elektronischen Geberit Spüleinrichtungen und gegebenenfalls zu übergeordneten Systemen ist das Geberit Gateway, das am 1. Juli 2023 auf den Markt kommt. Das Gateway ist für den Betreiber der zentrale Zugang zu den Geberit Produkten und es ermöglicht die Einbindung der Produkte in die Gebäudeautomation. Es dient außerdem zur Stromversorgung für Urinalsteuerungen und elektronische Waschtischarmaturen.

Geberit Konverter – drahtgebundene Datenkommunikation

Um die Kommunikation zwischen elektronischen Geberit Komponenten und dem Geberit Gateway zu ermöglichen, führt der Sanitärhersteller zudem diverse Konverter zum 1. Juli 2023 ein. Darüber werden kabelgebunden die Urinalsteuerungen und Waschtischarmaturen an das Gateway angeschlossen. Dieses übernimmt ebenfalls die Spannungsversorgung und ist mit Spannungswandler und LED-Anzeige ausgestattet. Die kompakte Größe ermöglicht die Integration in die Geberit Installationssysteme oder in einen Elektro- und Verteilerschrank, über die Control App ist die Steuerung und Kontrolle einfach durchzuführen.

Geberit GEBUS-Kabel – zur Vernetzung der Komponenten

Das busfähige GEBUS-Kabel, lieferbar ab 1. Juli 2023, vernetzt die elektronischen Komponenten von Geberit miteinander. Es ist für die elektronischen Steuerungen und Hygienespülungen geeignet, und die eindeutige Farbzuordnung vereinfacht die Installation deutlich. Das GEBUS-Kabel ist vielseitig einsetzbar: für die direkte Verbindung mit der Hygienespülung Geberit HS50, für sichtbare Unterputz-Urinalsteuerungen mit elektronischer Spülauslösung, für Urinale mit integrierter Steuerung wie Geberit Preda, Selva oder Tamina, für die Waschtischarmaturen Piave und Brenta sowie für WC-Elektroniken.