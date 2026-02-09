Neuer Geberit Campus bietet ab 5. Februar 2026 innovative Lern- und Ausstellungsflächen

Geberit leistet wichtigen Beitrag für die Qualifikation aller Berufsgruppen der Branche

Praxisnahe Schulungen, interaktive Lernformate und persönliche Betreuung

Ziel: Fachkräfte für die wachsenden Anforderungen der Branche stärken

Die Anforderungen an Qualifikation und Fachwissen im SHK-Handwerk verändern sich. Neue Produkte und Systemlösungen, sowie aktualisierte Normen und Regelwerke prägen den beruflichen Alltag. Über diese anspruchsvollen und vielfältigen Aspekte sollten Fachkräfte kontinuierlich auf dem Laufenden bleiben. Weiterbildung wirkt dann am besten, wenn Inhalte verständlich, praxisnah und unmittelbar erfahrbar sind – idealerweise an echten Einbau‑ und Anwendungssituationen. Vor diesem Hintergrund hat Geberit Schulung neu gedacht.

Mit der Eröffnung des Geberit Campus am 5. Februar 2026 in Pfullendorf schafft der Sanitärexperte einen Ort für seine Kunden, an dem Wissen systematisch aufgebaut, vertieft und angewendet wird. Ziel ist es, Fachkräfte in Planung, Ausführung und Service gezielt zu unterstützen. Der Campus setzt dabei auf wegweisende Schulungs- und Praxisräume, anwendungsnahe Ausstellungen und innovative Lernformate.

Die steigenden Anforderungen betreffen die gesamte Branche – von Architekten und Fachplanern über Händler bis hin zu Installateuren. Der Geberit Campus setzt genau hier an: Verständlich angeleitete Praxisphasen und klar strukturierte Lernpfade bereiten gezielt auf heutige und kommende Aufgaben vor.

Cyril Stutz, Geschäftsführer der Geberit Vertriebs GmbH, erklärt: „Mit dem Geberit Campus schaffen wir einen Ort, an dem Wissen nicht nur vermittelt, sondern erlebbar gemacht wird. Wir möchten unsere Kunden in ihrem beruflichen Alltag bestmöglich unterstützen.“

„Die Schulungen im Geberit Campus sind so konzipiert, dass Seminarteilnehmer zunächst baurechtliche Zusammenhänge und Kundenanforderungen verstehen, bevor sie diese mit Produkten umsetzen“, sagt Meinolf Bürgermann, Leiter Kundenschulung bei Geberit. Er ergänzt: „Abläufe werden so geübt, dass sie im Alltag sicher sitzen. So wächst Sicherheit in Entscheidungen, in der Ausführung und im Umgang mit komplexen Anforderungen“.

Thomas Brückle, Projektleiter Campus und Bereichsleiter Marketing bei der Geberit Vertriebs GmbH, sagt: „Der Geberit Campus dient als Kommunikationsebene zwischen Kunden und Mitarbeitern sowie als Erlebnisrahmen der Marke und des Unternehmens. Im Mittelpunkt steht dabei immer der Kunde.“

Innovative Lernumgebung für fundierte Qualifikation

Der Geberit Campus bietet auf 4.900 Quadratmetern Nutzfläche Raum für Austausch, Erfahrung und persönliches Wachstum – von der Grundausbildung bis zur Spezialisierung. Zwei Ausstellungen, vier Theorie- bzw. Schulungsräume, drei Kuben und sieben Praxisräume ermöglichen praxisorientiertes Lernen und fördern den Wissenstransfer zwischen Theorie und Anwendung. In Zusammenarbeit mit renommierten Partnern, wie der ATELIER BRÜCKNER GmbH als Planer und Projektleiter und der Köster GmbH als Generalunternehmer, ist eine moderne, inspirierende Lernumgebung entstanden. Was diesen Ort besonders macht, ist seine Lernkultur. Menschen kommen zügig ins Arbeiten, finden schnell Orientierung und lernen nicht im Frontalmodus, sondern im Austausch – durch gemeinsames Erarbeiten, Fragen, Vergleichen und praktische Erfahrung.

Herzstück des Schulungszentrums ist ein Gesamtkonzept, das Geberit Kompetenzen wie Trinkwasserhygiene, Abwasserhydraulik, Brand- und Schallschutz sowie modernes Bauen und Planen erlebbar macht. Ob Funktionsexponat, digitaler Layer oder interaktiver Messraum: Die Inszenierung ist stets variierbar und formt einen experimentellen Lern- und Kommunikationsraum zwischen Unternehmen, Mitarbeitenden und Schulungsteilnehmenden.

Drei Kuben

1. Abwasser-Kubus: Einblicke ins Abwassersystem

Der Abwasser-Kubus eröffnet neue Perspektiven für die Vorgänge in allen Bereichen der Abwasserhydraulik – von der Gebäude- bis zur Dachentwässerung. Hier lässt sich real in transparenten Rohren direkt nachvollziehen, wie sensibel Entwässerungssysteme auf richtige oder falsche Planung oder Ausführung reagieren. Das neue Didaktikkonzept stellt mehr als 25 typische Situationen der Abwasserhydraulik in den Mittelpunkt. Durch physische Demonstrationen, moderne Lichttechnik sowie multimediale Projektionen wird Wissen anschaulich vermittelt.

2. Akustik-Kubus: Wahrnehmung für den Klang der Sanitärinstallation schärfen

Für ein Schallerlebnis ohne jegliche Beeinflussung von außen ist der Akustik-Kubus baulich komplett vom Rest des Gebäudes abgetrennt. Damit wird eindrucksvoll und unverfälscht erlebbar, wie stark die Sanitärinstallationen das Ruheempfinden in einem Gebäude prägen. Und wie leise sie sich im Hintergrund halten können, wenn sie richtig geplant und ausgeführt sind.

3. Kompetenz-Kubus: Einsichten und Hintergründe auf großer Bühne

Ein Virtueller Raum in 3D. Das ist der Kompetenz-Kubus, wo alle wichtigen SHK-Kompetenzen im Mittelpunkt stehen. Hier werden bleibende Eindrücke geschaffen, die Orientierung geben, Wissen vertiefen und wichtige Themen in einen größeren Zusammenhang stellen. Hier gewinnen Besucherinnen und Besucher neue Perspektiven und Einsichten für ihre Planungs- und Ausführungspraxis. Der Kompetenz-Kubus umfasst die Bereiche Trinkwasserhygiene und Abwasserhydraulik, Brand- und Schallschutz sowie Sanitärraumplanung, digitales Planen und Bauen. Hier sind alle Kompetenzen in virtuellen Präsentationen aufbereitet, um den Kontext der wirtschaftlichen, rechtlichen und praktischen Hintergründe im Blick zu behalten.

Ausstellung: Konzepte für vor und hinter der Wand

Darüber hinaus erleben die Besucher auf knapp 1.000 Quadratmetern die Ausstellung, bestehend aus zwei Bereichen. Im Bereich „Know-How Installed“ werden die Lösungen und Services von Geberit für die Planung und Montage von Sanitärinstallationen hinter der Wand thematisiert und erlebbar gemacht. Der Bereich „Design Meets Function“ veranschaulicht die Produktwelt von Geberit vor der Wand: die Verschmelzung von Funktionalität mit ästhetischem Design in den Bereichen WC, Waschplatz und Dusche. Zur Ausstellung gehört auch die AquaClean Testzone, ein eigener Bereich für das Dusch-WC.

Hier ist der Arbeitsalltag entscheidend. Der Alltag von Sanitärinstallateuren, Architekten, Planern und Badgestaltern, vom Azubi bis zur Geschäftsführung: Es geht darum, das richtige Produkt für jede Bauaufgabe zu finden, mag diese auch noch so spezifisch sein. Die Ausstellung ist klar strukturiert und übersichtlich als konkrete Bauaufgabe präsentiert – vom Eigenheim über öffentliche Bauten bis zum Hotel. Real und digital.

Theorieräume: Ruhe schaffen, Gedanken anregen, Wissen festigen

Im Campus stehen vier Theorie- bzw. Schulungsräume zur Verfügung, in denen parallel bis zu 158 Personen geschult werden können. Hier gilt: Fokus und Konzentration für Präsentationen, Wissensaustausch und Workshops. Die Theorieräume bündeln Aufmerksamkeit und unterstützen dabei, Inhalte wirklich zu durchdringen.

Praxisräume: Räume für Macher

Sieben Praxisräume machen das Lernen im Campus unmittelbar: ausprobieren, greifen und begreifen. Weil jede Bausituation anders ist, finden sich hier anwendungsorientierte Stationen in den Bereichen Installationssysteme, Rohrleitungssysteme, Badezimmersysteme. Abgerundet wird das Angebot durch den Praxisraum für Services, wie zum Beispiel digitale Tools und Apps.

Impulse für die Branche und das Handwerk

Mit dem Geberit Campus ist ein Ort entstanden, der Lernen, Entdecken und Erleben auf neue Weise verbindet. Geberit setzt neue Maßstäbe für die Wissensvermittlung und unterstreicht seine Rolle als Impulsgeber der Branche.

Die Verbindung aus innovativer Architektur, praxisnahen Lernräumen und digitaler Infrastruktur bietet Fachkräften, Auszubildenden und Entscheidern der Sanitärbranche einen echten Mehrwert. Ob betriebliche, berufliche oder persönliche Weiterbildung für Profis, oder berufliche Orientierung für Berufs-, Meisterschüler und Studierende. So können die Fachkräfte von heute und morgen Perspektiven entwickeln – für sich und für die Branche. Ganz im Sinne der Definition einer zukunftsorientierten Schulung: zielgerichtet, kompakt, praxisorientiert, interdisziplinär. Dabei steht der Mensch stets im Mittelpunkt.

„Das Handwerk ist das Rückgrat unserer Wirtschaft. Umso wichtiger ist es, für das Handwerk einen einfachen Zugang zu hochwertiger Weiterbildung zu ermöglichen“, betont Meinolf Bürgermann. „Mit unserem neuen Campus können wir noch individueller auf die Bedürfnisse der Teilnehmer eingehen und sie gezielt auf die Anforderungen von heute und morgen vorbereiten.“

Willkommen im Geberit Campus.