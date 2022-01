Pressemeldung

Die neue Rohbaubox für die Spiegelschränke der Badserien Geberit ONE gibt es künftig in fünf Größen passend für die Geberit Installationssysteme Duofix, Duofix System und GIS. Foto: Geberit

Die neuen Geberit Duofix Elemente für den Waschplatz, die ab April 2022 erhältlich sind, ermöglichen eine noch sicherere und einfachere Montage von Waschtisch-Unterschränken sowie den neuen ONE Spiegelschränken an einer Trockenbau-Installationswand. Mit den neuen Elementen ist die Installation hinter und vor der Wand optimal aufeinander abgestimmt. Die Duofix Elemente bieten Sicherheit bei der Positionierung und Montage und einen statisch sicheren Halt an einer Trockenbauwand.

Waschtischunterschränke sicher montiert mit Geberit Duofix

Die neuen Geberit Duofix Elemente geben Einrichtungsgegenständen wie der neuen Badserie ONE einen statisch sicheren Halt. Mit ihnen lassen sich beispielsweise Waschtischunterschränke schnell und einfach befestigen. Passend zu den Duofix-Elementen werden Montageplatten aus Furnierholz zur statisch sicheren Befestigung von Waschtischen mit Unterschränken ab April 2022 in fünf verschiedenen Breiten zwischen 60 und 120 cm verfügbar sein. Zusätzlich gibt es eine Variante für Waschtische mit exzentrischer Anordnung der Armatur sowie eine Variante für Doppelwaschtische. Die Montageplatten sind für die Befestigung aller gängigen Waschtisch-Unterschränke am Markt geeignet – unter anderem auch für jene der Badserie Geberit ONE. Mit den Duofix Elementen lässt sich somit ein Bad aus einer Hand umsetzen – von der Technik hinter der Wand, über die Keramiken bis hin zu den Möbeln. Die Badgestaltung wird noch flexibler und kann Kundenwünsche noch individueller berücksichtigen.

Mehr Sicherheit und Flexibilität dank neuer Rohbaubox für Spiegelschränke

Die neue Rohbaubox für die Spiegelschränke der Badserie Geberit ONE gibt es künftig ebenfalls in fünf Größen zwischen 60 und 120 cm Breite und 90 cm Höhe, passend für die Geberit Installationssysteme Duofix, Duofix-System und GIS. Damit wird die sichere Aufnahme der ONE Unterputz-Spiegelschränke in einer Installationswand gewährleistet. Der Spiegelschrank lässt sich einfach und schnell positionieren sowie montieren und zeichnet sich durch einen besonders sicheren Halt in der Wand aus. Darüber hinaus sorgt die Unterputzmontage für eine flache und leichte Optik.