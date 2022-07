Bei der Installation von Fallleitungen kommt es zwischen den Etagen aufgrund von baulichen Gegebenheiten häufig zu einem Achsversatz – eine Herausforderung, die gemeistert werden muss. Um den Versatz auszugleichen, wird die Etagierung in der Regel mit zwei Bögen von 15° bis 45° ausgeführt, die zu höheren Schallpegeln führen kann. Für die Installation bedarf es einer Lösung ohne akustische Verschlechterung, die Montagesicherheit gewährleistet. Ab April 2022 bietet Geberit hierfür das Silent-db20 Offset Formstück an. Die Montage erfolgt schnell und spannungsfrei ohne Gleitschelle. Dank einer sanften Umlenkung fließt das Wasser außerdem sehr leise ab.

Sind die Deckenaussparungen für die Fallleitung nicht exakt übereinander angeordnet, kann es bei der Installation zu einem Achsversatz im Verlauf der Fallleitung kommen. Mit 15°, 30° oder 45° Bögen muss dieser Versatz ausgeglichen werden. Allerdings ist das Achsmaß auch mit diesen Bögen nicht immer passend, sodass der Installateur die Fallleitung in die korrekte Position drücken muss. Dies führt zwangsläufig zu Spannungen in der Abwasserleitung. Und auch die Schallwerte können sich durch die zweifache Umlenkung erhöhen. Eine Produktneuheit von Geberit, die hierfür eine innovative Lösung bietet, ist das neue Silent-db20 Offset Formstück.

Stufenloser Ausgleich als Alleinstellungsmerkmal

Das neue Geberit Silent-db20 Offset Formstück ermöglicht einen stufenlosen Ausgleich in Fallleitungen. Um den Achsversatz in der Etage auszugleichen, sind zwei Formstücke notwendig. In Kombination mit einer Stütz- und Dehnmuffe sowie einer Langmuffe können die Formstücke einen Versatz von bis zu 10 cm pro Stockwerk stufenlos ausgleichen – so ist eine spannungsfreie Montage der Rohrleitung auf einer Länge zwischen 1,5 und 3 m möglich. Das Kugelgelenk passt sich dabei jedem Achsversatz an. Bei der Installation kann auf eine Gleitrohrschelle verzichtet werden, was wiederum zu einer Zeitersparnis führt. Die sanfte Umlenkung durch die Gelenke ermöglicht einen schalloptimierten Abfluss des Wassers und somit einen geringeren Luftschallpegel gegenüber einem konventionellen Versatz mit Bögen. Das Geberit Silent-db20 Offset Formstück ist ebenfalls zum Ausrichten schräger Grundleitungsanschlüsse geeignet, hierbei wird nur ein Formstück benötigt.