Pressemeldung

In zahlreichen deutschen Städten findet der Geberit BauTreff in Präsenzveranstaltungen statt. Foto: Geberit

Der Geberit BauTreff ist der Treffpunkt der Sanitärbranche. Besucher können die Produktneuheiten kennenlernen und umfassende Lösungen entdecken, die zu ihren individuellen Projektanforderungen passen. Nachdem Geberit Anfang des Jahres mit dem digitalen BauTreff die Teilnehmer begeistern konnte, finden nun die Präsenzveranstaltungen in zahlreichen deutschen Städten statt. Aufgrund der großen Resonanz sind die Plätze an den jeweiligen Standorten begrenzt, die Anmeldung ist möglich unter anmelden.geberit.de/bautreff.

Der Geberit BauTreff findet erstmals als hybrides Event statt. Im Januar starteten die digitalen Veranstaltungen und überzeugten bereits mehrere tausend Teilnehmer, die Präsenzveranstaltungen hatten ihren Auftakt in Köln am 26. April. Die Rückmeldungen sind durchweg positiv: „Gelungene Veranstaltung mit kompetenter Beratung und […] informativen Gesprächen“ und „Tolle Ergänzung zu den Online-Veranstaltungen – super – weiter so“, so die Fazits der Teilnehmer.

Geballte Geberit Kompetenz

Im Rahmen des BauTreffs präsentiert Geberit in sechs hochwertig gebauten Bädern umfassende, praxisrelevante Lösungen – vor und hinter der Wand, um die Besucher von dem optimalen Zusammenspiel innovativer Systemtechnik mit funktionaler Badausstattung zu überzeugen. Damit ein direkter Bezug zum Arbeitsalltag der Besucher hergestellt wird, handelt es sich bei den Bädern vor Ort um realitätsnahe Bauaufgaben. Typischerweise kommen diese so in einem Ein- bis Zweifamilienhaus, im Geschosswohnungsbau, im Gästebad, im barrierefreien Bad, im Hotel sowie in einem halböffentlichen Sanitärraum vor. Im Fokus stehen die Bedürfnisse der Baubeteiligten, für die Geberit Wissenswertes entlang des typischen Bauablaufs bietet: von der Planung über die sanitärtechnische Installation bis zu verschiedenen Badausstattungen.

Hands-on-Mentalität

Die Besucher des Geberit BauTreffs können die Produktneuheiten 2022 vor Ort in die Hand nehmen und deren Funktionen ausführlich testen. An Werkbänken gibt es die Möglichkeit, das neue Versorgungssystem Geberit FlowFit in der Praxis auszuprobieren – vom Ablängen über die Kontrolle der Einstecktiefe, das Drehen der Pressstelle bis zur lateralen Verpressung. Zusätzlich stellt Geberit Services vor, die den kompletten Bauablauf unterstützen und den Arbeitsalltag der Teilnehmer zuverlässig erleichtern. Und natürlich können sich die Besucher mit Branchenkolleginnen und -kollegen sowie den Geberit Expertinnen und Experten austauschen. Geberit ist auf die größtmögliche Sicherheit aller Teilnehmer bedacht, daher finden die Live-Events unter den geltenden Hygieneempfehlungen von Bund und Ländern statt. Für die Verpflegung ist mit 100 Prozent nachhaltigen und reichhaltigen Essensboxen gesorgt, die von Fernseh-Starkoch Stefan Marquard zubereitet werden.

Weitere Informationen zum BauTreff und zur Anmeldung erhalten Sie unter www.geberit.de/bautreff.