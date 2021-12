Pressemeldung

Der Geberit BauTreff 2022 ist der Branchentreffpunkt der Sanitärbranche – Geberit ermöglicht dort allen interessierten Baubeteiligten, die Neuheiten 2021 und 2022 hautnah zu erleben. Entscheider und Monteure finden zudem gezielt individuelle Lösungen für spezielle Projektanforderungen, die das gesamte Geberit Sortiment vor und hinter der Wand berücksichtigen. Die Besonderheit: Das Event findet erstmals als hybride Veranstaltung statt. Teilnehmer können sowohl den Geberit BauTreff als Live-Event in ihrer Nähe als auch den digitalen Geberit BauTreff On Air besuchen. Dabei lohnt sich die Teilnahme an beiden Veranstaltungen, denn die Formate setzen unterschiedliche inhaltliche Schwerpunkte. Die Live-Events starten am 18.01.22, die digitalen Termine am 26.01.22. Beide Formate dauern bis in den Mai 2022 an.

Bei den Live-Veranstaltungen vor Ort präsentiert Geberit die Neuheiten sowie individuelle Lösungen in sechs hochwertig gebauten Bädern. Im Rahmen der digitalen Geberit BauTreff On Air Events bekommen die Teilnehmer ebenfalls Einblicke in die Geberit Neuheiten – digital und kompakt in 60 Minuten. Fünf Kompetenz-Vorträge als Wissensvertiefung für den Baualltag ergänzen dabei die Neuheiten-Präsentationen. Beide Formate sind genau an die Informationsbedürfnisse der Teilnehmer angepasst und setzen entsprechend unterschiedliche inhaltliche Schwerpunkte.

Die Geberit Neuheiten im Überblick

Im Rahmen der Neuheiten präsentiert Geberit unter anderem neue Produkte der Badserie ONE. Auch im Bereich des WCs gibt es wichtige Neuerungen: Die EFF3-Befestigung für eine schnelle und sichere Montage wird künftig für alle seitlich geschlossenen WCs verfügbar sein. Mit der neuen Plug & Play Lösung am WC-Element ermöglicht Geberit zudem auf unkomplizierte Weise eine Stromversorgung am WC. Auch bietet der Sanitärexperte das WC der Serie iCon in Zukunft in verkürzter Ausladung an. Neue WC-Steuerungen, Hygienespülungen und Fernauslösungen erweitern das Produktportfolio rund um den bewährten Unterputzspülkasten. Bei den Rohrleitungssystemen stellt Geberit das innovative Versorgungssystem FlowFit vor. In diesem Zusammenhang präsentieren Experten Ergänzungen und Erweiterungen der Rohrleitungssysteme, die den Installationsalltag erleichtern. Spezifische Geberit Services und Tools runden die Neuheiten ab.



Neuheiten hautnah erleben: Live-Events in 28 deutschen Städten

Der Geberit BauTreff macht in 28 deutschen Städten Halt. Geberit stellt dort Lösungen für verschiedene Projekte vor, die genau auf die Anforderungen der Teilnehmer zugeschnitten sind. In sechs unterschiedlichen Bädern befinden sich Lösungen für die Herausforderungen von 2022, sowohl im Bereich der Technik als auch im Bereich Design: So präsentiert Geberit Bäder und Bauaufgaben, wie sie typischerweise in einem 1- bis 2-Familienhaus, im Geschosswohnungsbau, im Gästebad, im barrierefreien Bad, im Hotel sowie in einem halböffentlichen Sanitärraum vorkommen. Hierbei orientiert sich der Sanitärhersteller genau an den Bedürfnissen der Baubeteiligten und bietet Wissenswertes entlang des typischen Bauablaufs – von der Planung über die sanitärtechnische Installation bis zu Badausstattungen. Ergänzend dazu bekommen Teilnehmer die Möglichkeit, Services kennenzulernen, die sie im kompletten Bauablauf unterstützen und den Arbeitsalltag zuverlässig erleichtern. Werkbänke bieten die Option, die neuen Produkte und Verarbeitungstechniken im Praxistest selbst auszuprobieren. Auch der Austausch mit Branchenkollegen und Geberit Experten ist ein wichtiger Bestandteil der Live-Events. Geberit ist auf die größtmögliche Sicherheit aller Baubeteiligten bedacht, daher finden die Live-Events unter den geltenden Hygieneempfehlungen von Bund und Ländern statt. Teilnehmer der Live-Events werden mit Catering „to go“ Essensboxen, kreiert von Fernseh-Starkoch Stefan Marquard, verpflegt. Die Boxen sind gesund, nachhaltig verpackt und bereit zum Mitnehmen.

Online-Events bieten Wissensvertiefung für den Baualltag

Im Rahmen des Geberit BauTreffs On Air präsentiert Geberit die Neuheiten 2022 digital und kompakt in 60 Minuten. Fünf Kompetenz-Vorträge zu den Themen Trinkwasserinstallation, Brandschutz, Schallschutz, Sanitärraumplanung und digitalen Services dienen darüber hinaus als Wissensvertiefung für den Baualltag und richten sich vor allem an Installateure. Im Live-Chat können sich Teilnehmer während der gesamten Veranstaltung mit Experten zu konkreten Fragen austauschen.

Interessiert? Melden Sie sich jetzt für beide Formate an unter www.geberit.de/bautreff. Die Teilnahme an beiden Veranstaltungen lohnt sich!