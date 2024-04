Die neuen Geberit Bambini Stand- und Wand-WCs sind in Farbe, Funktion und Einbauhöhe optimal auf Kinder bis 14 Jahre abgestimmt. Die spülrandlosen Geberit Rimfree-WC-Keramiken sind besonders reinigungsfreundlich. Foto: Geberit

Ausgezeichnet in Form und Funktion

Mit der Badserie Bambini und der Duschrinne CleanLine50 haben zwei Geberit Produkte den international renommierten iF Design Award 2024 gewonnen. Die Jury überzeugte sowohl das Design als auch die cleveren Details, die den Alltag für die Nutzerinnen und Nutzer vereinfachen und die Hygiene und Reinigung erleichtern.

Geberit Bambini

Geberit hat die Badserie Bambini speziell für Kleinkinder und Kinder bis 14 Jahre entwickelt. Die Produkte der Badserie überzeugten durch ihre Formgebung, die laut der iF Design Award Jury besonders kindgerecht und gleichzeitig modern ist. So sind die WCs und Waschplätze in Höhe und Ausstattung perfekt auf die Bedürfnisse der jungen Nutzerinnen und Nutzer abgestimmt. Damit ermöglichen sie einen mühelosen Zugang zu Toilette und Waschbecken.

Zudem punktete die Serie durch den Ansatz, Vorteile auch für das Betreuungs- und Reinigungspersonal zu bieten. Die geschlossene Form der WC-Keramik lässt sich außen schnell und einfach reinigen. Die Innenreinigung wird durch das spülrandlose Rimfree-Design erleichtert und der WC-Sitzring mit Abtropfkante verhindert, dass Flüssigkeit aus der Keramik spritzt. Diese cleveren Details der Badserie überzeugten die Jury.

Geberit CleanLine50

Die Duschrinne Geberit CleanLine50 punktete bei der Jury des iF Design Awards gleich mit drei Argumenten: mit dem Design, dem ökologischen Aspekt hinsichtlich des Materialeinsatzes sowie der einfachen Montage. Da die Duschrinne nur drei Zentimeter breit und ihre Ablaufrinne asymmetrisch gestaltet ist, sorgt sie für optische Abwechslung im modernen Bad. Die Jury honorierte auch die beiden Farbvarianten der Duschrinne: Edelstahl gebürstet und Schwarzchrom.

Gleichfalls überzeugt zeigte sich die Jury davon, dass die Herstellung der Geberit CleanLine50 weniger Material verbraucht. So benötigt die neue Duschrinne deutlich weniger Metall und ist damit rund 50 Prozent leichter als das Vorgängermodell.

Auch die Tatsache, dass sich die Duschrinne einfach installieren lässt, war ausschlaggebend für die Verleihung des international renommierten Designpreises. So verfügt die Geberit CleanLine50 über ein integriertes Gefälle, welches das Duschwasser optimal zum Ablauf leitet. Dies erleichtert die Montage. Zudem lässt sich die Duschrinne leicht an die Breite der Duschfläche anpassen. Darüber hinaus macht die Duschrinne auch den Alltag für die Nutzerinnen und Nutzer einfacher: Sie besitzt einen praktischen Kammeinsatz im Ablauf, der sich einfach entnehmen und schnell ausspülen lässt. Dies reduziert den Aufwand die Reinigung, wie die Jury hervorhob.