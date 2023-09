Bei der Geberit iCon Badserie erfreut sich vor allem die 2022 eingeführte weiß matte Optik besonderer Beliebtheit. Seit dem 1. April hat der Sanitärhersteller drei neue Keramiken in dieser Ausführung auf den Markt, die sich vor allem für Gästebäder eignen.

Die Geberit iCon Badserie zeichnet sich durch ihr klares, geradliniges Design aus. Sie umfasst zahlreiche Badezimmermöbel und darauf abgestimmte Keramiken. Bereits seit einigen Jahren hat der Sanitärhersteller Badmöbel mit weiß matter Oberfläche im Sortiment. Dieser Trend erfreut sich so großer Beliebtheit, da die matten Oberflächen sehr elegant, dezent und zurückhaltend wirken. Geberit führt jetzt zwei neue Handwaschbecken und ein Compact-WC in dieser Farbe ein. Die drei Produkte bestechen durch ihre geringe Größe und eignen sich daher hervorragend fürs Gästebad. Keramiken mit weiß matter Oberfläche haben im Vergleich zu weiß glänzenden keinen erhöhten Pflegeaufwand. Die Oberflächen sind mit Wasser und milden Reinigungsmitteln leicht sauber zu halten.

Kleine weiß matte Handwaschbecken

Beide Handwaschbecken sind unterbaufähig und haben eine Höhe von 13 cm. Eine Version ist 28 cm tief und hat eine Breite von 38 cm. Die andere ist 31 cm tief und 53 cm breit, wobei sie eine seitliche Ablagefläche besitzt. Als Light-Version haben beide Waschbecken eine reduzierte Keramikrand-Höhe von 5,5 cm. Das Hahnloch kann wahlweise links oder rechts gewählt werden, womit sich die Waschbecken hervorragend in Nischen einfügen.

Mit verkürzter Ausladung

Für beengte Raumsituationen bietet Geberit bei der iCon Badserie ein WC mit verkürzter Ausladung an, es ragt nur 49 cm in den Raum. Bislang war es lediglich in der Ausführung Weiß glänzend erhältlich, jetzt bringt der Hersteller auch eines in weiß matter Farbe auf den Markt. Erhältlich ist es als Set zusammen mit dem Sitz, der aufgrund der neuen Scharnier-Technologie einfach und ohne Schablone montiert werden kann. Und für eine gründliche Reinigung lässt er sich mit einem einzigen Handgriff abnehmen. Wie fast alle WCs dieser Badserie ist auch dieses mit der Geberit Rimfree Spültechnik ausgestattet. Sie sorgt für eine vollflächige dynamische Ausspülung – auch bei einer Teilmengenspülung. Das hat den Vorteil, dass das WC leicht zu reinigen ist und Keime keine Chance haben.

Modular und umfangreich

Die Badserie iCon erfreut sich großer Beliebtheit. Ausschlaggebend hierfür sind neben der klaren Eleganz auch das umfangreiche Sortiment sowie die große Auswahl an Farben und Oberflächen. Diese Faktoren ermöglichen es, alle Nassräume – vom großen Familien- bis hin zum kleinen Gästebad – geschmackvoll einzurichten.