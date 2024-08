In Pommerholm, Schleswig-Holstein, wird ein historisches Reetdachhaus aus dem Jahr 1866 zum Schauplatz eines außergewöhnlichen Projekts, das die Grenzen zwischen Kunst und Funktionalität verschwimmen lässt. Künstler Jörg Heikhaus, auch unter seinem Pseudonym Alex Diamond bekannt, schuf eine einzigartige Umgebung für seine Familie. In Verbindung mit den Produkten von Geberit floss sein künstlerisches Talent auch in die individuelle Gestaltung des Badezimmers ein. Seine Ansprüche für die Sanitärausstattung waren klar definiert. Sowohl das Design als auch die Funktion der Sanitärprodukte waren ihm wichtig.



Die Sanierung eines historischen Bauwerks erfordert besondere Sorgfalt und Rücksicht auf den Charakter des Gebäudes. Jörg Heikhaus wollte dessen Originalität erhalten, dabei jedoch nicht auf modernen Komfort verzichten. Die Herausforderung bestand darin Balance zu finden, um das historische Erbe zu bewahren und gleichzeitig ein komfortables Wohnumfeld für seine Familie zu schaffen. Um im Budgetrahmen zu bleiben, erfolgten einige Arbeiten durch Eigenleistung: Das Reetdachhaus, umgeben von idyllischer Landschaft, wurde von Jörg Heikhaus in enger Zusammenarbeit mit dem Installateurbetrieb Kießling GmbH restauriert. Dieser übernahm die Installation sämtlicher Geberit Installationswände (GIS), Anschlüsse, Rohre und die Montage der Badezimmermöbel und -keramiken.



Kunst und Funktion harmonisch im Bad verbunden

Das Herzstück des Hauses ist das individuell gestaltete Künstlerbad. Was einst ein Teil des alten Stalls war, wurde in ein stilvolles Bad verwandelt. Bei der Realisierung war sowohl das Design als auch die Funktion der Sanitärprodukte wichtig, verkörpert zum Beispiel durch das Dusch-WC und die individuelle Betätigungsplatte. Mit diesem ganzheitlichen Ansatz gelang es Jörg Heikhaus, dem Raum behutsam einen eigenen Charakter zu geben.

Eine selbstgeschreinerte Schiebetür ermöglicht es, den Raum je nach Bedarf zu öffnen und die Verbindung zwischen Küche und Bad offen zu halten oder zu schließen. Diese intelligente Planung erlaubt es der Familie, sowohl Privatsphäre als auch gemeinsame Momente zu genießen – ein wichtiger Aspekt für alle Hausbewohner.



Jörg Heikhaus war schon früh von den Geberit Produkten und Badserien begeistert. Weil sowohl ihm, also auch dem Installateur Jörg Jürgens eine sorglose Montage wichtig war, entschieden sie sich auch bei den Lösungen hinter der Wand für Produkte von Geberit. Der historische Altbau aus dem Jahre 1866 stellte den Installateur Jörg Jürgens vor die ein oder andere Herausforderung wie z.B. bei Bautoleranzen, Materialien und räumlichen Voraussetzungen. Dank des flexiblen Installationssystems GIS konnten die technischen und statischen Voraussetzungen im Bad geschaffen werden, zur mühelosen Umsetzung der Ideen und Bedürfnisse von Jörg Heikhaus.

Die Auswahl der Badezimmerprodukte wurde wohlüberlegt getroffen. "Die Produkte von Geberit bieten moderne Funktionen und passen perfekt zum individuellen Stil im Badezimmer", erklärt der Bauherr. Die Produkte, darunter die Geberit ONE Wandarmatur, die CleanLine80 Duschrinne in schwarzchrom gebürstet und das Dusch-WC AquaClean Mera Comfort, hat er sorgfältig ausgewählt. Um seine Vorstellung bestmöglich umzusetzen, waren dem Künstler vor allem die Qualität und das Design der Produkte wichtig: „Für mich war klar, dass sich die Produkte harmonisch in das Gesamtkonzept einfügen müssen“, betont er.

Auch die Materialwahl spielte eine entscheidende Rolle in der Gesamtgestaltung. Die Kombination von rustikalem Holz und weißer Keramik erzeugt einen Kontrast, der die künstlerischen Elemente im Raum hervorhebt. Das ovale Design des Aufsatzwaschtischs VariForm macht nicht nur eine gute Figur, sondern überzeugt aufgrund der schmutzabweisenden KeraTect Spezialglasur auch durch eine hohe Reinigungsfreundlichkeit. Der Geberit VariForm Waschtischunterschrank in Nussbaum hickory gemeinsam mit der schwarz-matten Geberit ONE Wandarmatur sind ein gutes Beispiel für das markante Design, das Jörg Heikhaus vorschwebte.

Auch die Geberit CleanLine80 Duschrinne in schwarzchrom gebürstet fügt sich harmonisch in das Konzept des Künstlers ein und überzeugt durch ihre Montagevorteile. Die Anpassung an Baumaßtoleranzen erfolgt erst während des Einfliesens der Duschrinne, da sie wie eine Fliese verlegt werden kann. Dank integriertem Gefälle und Kammeinsatz ist die exakt auf die Breite der Dusche anpassbare Duschrinne besonders reinigungsfreundlich und pflegeleicht.

Eine Badewanne als Kunstwerk

Mit ihrem schmalen Rand aus Sanitäracryl und ihrer organischen Innenform wirkt die Badewanne Geberit Tawa trotz ihrer Maße von 190 x 90 cm minimalistisch und doch bequem. Die Tawa Badewanne ließ sich unkompliziert montieren. Der flache Aufbau des Siphons erlaubt eine niedrige Einbauhöhe. Nach dem Verschrauben der Badewannenfüße konnte der Installateur die benötigte Höhe mühelos durch das Drehen der Füße einstellen. Diese integrierte Höhenverstellbarkeit gewährleistet eine schnelle und sichere Anpassung der Badewanne an die gegebene Bausituation. Eingebettet in eine vom Künstler maßgefertigte Verkleidung aus alten Eichenbalken, wurde sie zum optischen Highlight und Blickfang. Die Verkleidung der Wanne unterstreicht das rustikale und zugleich elegante Ambiente des Raumes. Die Verwendung von Naturmaterialien und die außergewöhnliche Gestaltung verleihen dem Bad eine ganz individuelle Ausstrahlung.

Kunst und Komfort

Neben der Badewanne ist das Geberit AquaClean Mera Comfort Dusch-WC ein weiteres Highlight im Badezimmer. Dank der einfach zugänglichen Anschlüsse und der im Verpackungskarton integrierten Montagehilfe konnte der Installateur das WC zügig und mühelos installieren.

Das Geberit AquaClean Mera Comfort Dusch-WC bietet höchsten Komfort und begeistert mit seinem schwebenden Design und smarten Funktionen. Eine Extraportion Wellness: Das Dusch-WC beeindruckt nicht nur mit bewährter WhirlSpray-Duschtechnologie und spülrandloser Keramik samt TurboFlush-Spültechnik, sondern auch mit praktischen Extras wie Geruchsabsaugung, berührungsloser WC-Deckel-Automatik und Warmluftföhn. Insbesondere das jüngste Familienmitglied schätzt diese Annehmlichkeiten. „Das Badezimmer ist eine Mischung aus rustikalem Ambiente und moderner Technik, die sich auf den ersten Blick versteckt hält“, sagt Jörg Heikhaus. Extras wie die WC-Sitzheizung und das Orientierungslicht bieten gerade in den dunklen Morgenstunden und an kühlen Wintertagen Komfort.

Besonders auffällig ist die künstlerische Handschrift von Jörg Heikhaus auf der Geberit Sigma50 Betätigungsplatte. Auf ihr befindet sich ein aufgetragenes Abbild einer seiner Holzschnitte.

Ins rechte Licht gerückt

Bei der Planung des Bades wurde auch auf die Lichtverhältnisse geachtet. Durch das große Fenster fällt tagsüber viel Tageslicht in den Raum. Wenn es dunkel wird, sorgt der ovale Geberit Option Lichtspiegel für eine angenehme Atmosphäre. Der Spiegel bietet mit FlexInstall eine innovative und einfache Befestigungslösung. Die Wandhalterung bietet einen Spielraum von -3 / +2 mm in der Höhe und ermöglicht dem Installateur eine unkomplizierte Ausrichtung durch simples Drehen der Befestigungen. Mit Hilfe einer Wasserwaage lässt sich die bereits an der Wand montierte Halterung flexibel nachjustieren. Der Spiegel kann dann ganz leicht an der Wandhalterung angebracht werden.

Ein Gesamtkunstwerk

Die Badgestaltung verdeutlicht, wie Kunstelemente den individuellen Charakter des Bades unterstreichen können. Die einfache Installation und die hochwertigen Materialien der Geberit Produkte trugen dazu bei, diese besondere Badsanierung kreativ umzusetzen. „Mit Produkten von Geberit ist es mir gelungen, Ästhetik und Funktionalität perfekt zu vereinen. Das Ergebnis entspricht genau meinen Vorstellungen. Es bereitet mir und meiner Familie jeden Tag große Freude”, so das Fazit des Künstlers. Insgesamt präsentiert sich das Badezimmer als ein lebendiges Kunstwerk, das die Persönlichkeit und die kreative Energie im Hause Heikhaus widerspiegelt.