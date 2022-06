Der Waschplatz als zentrales Element: Mit dem neuen Sortiment von Geberit ONE können Einzel- und Doppelwaschplätze sehr individuell gestaltet werden. Waschtische in unterschiedlichen Designs und Möbel in verschiedenen Trendfarben und Oberflächen ermöglichen über 2.000 Kombinationen. Foto: Geberit

iF DESIGN AWARD 2021 für Geberit ONE

Geberit ONE punktet beim iF DESIGN AWARD: Sowohl der Geberit ONE Spiegelschrank mit seiner intuitiven Bedienung als auch das neue Geberit ONE Sortiment wurden mit dem international renommierten Designpreis ausgezeichnet. Die Jury des iF DESIGN AWARD bewertete rund 10.000 Einsendungen aus 60 Ländern.

Geberit ONE Spiegelschrank mit ComfortLight

Der Geberit ONE Spiegelschrank mit ComfortLight überzeugte die Jury des iF DESIGN AWARD 2021 auf allen Ebenen. Vor allem das Lichtkonzept des Spiegelschranks bewertete sie als überdurchschnittlich, denn der ONE Spiegelschrank sorgt für eine harmonisch abgestimmte Beleuchtung für jede Tageszeit und Tätigkeit im Bad. Das Licht ist intuitiv zu bedienen und so konzipiert, dass Spiegelbild, Waschtisch und Raum durch vier in den Spiegelschrank integrierte Lichtquellen inszeniert werden, ohne zu blenden. Zudem beleuchtet es den Waschtisch und die Armatur und lässt den gesamten Raum größer und geräumiger wirken.

Geberit ONE Waschtische und Badmöbel

Das Waschtisch- und Möbelprogramm der Badserie Geberit ONE wurde in Form und Umfang erweitert. Die Jury prämierte vor allem das modulare Konzept, das Gestaltungfreiheit garantiert und eine passgenaue und individuelle Badeinrichtung ermöglicht. Zudem punktete die Serie damit, dass auf die Bedürfnisse Sauberkeit und Platzoptimierung mit speziellen Funktionen eingegangen wurde. So benötigt beispielsweise der Siphon des Waschtisches keine Aussparung mehr, was zu mehr Stauraum in der Schublade des Waschtischunterschranks führt. Bei den neuen Erweiterungen steht der Waschplatz als zentrales Element im Badezimmer im Fokus. Die einzelnen Komponenten Waschtisch und Badmöbel sind perfekt aufeinander abgestimmt und lassen sich gleichzeitig vielfältig miteinander kombinieren. Das überzeugte die Jury.