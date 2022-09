Bis vor einigen Jahren waren sie eine Seltenheit im Bad, heute sind Dusch-WCs bei den Deutschen angekommen. Das spiegelt sich auch im Angebot wider: Zahlreiche Modelle sind mittlerweile auf dem Markt zu finden. Hier lohnt sich jedoch ein genauerer Blick, denn Dusch-WC ist nicht gleich Dusch-WC. Geberit bietet mit AquaClean umfassende Lösungen, die Installateure seit Jahren mit ihrer herausragenden Qualität und exzellenten Serviceleistungen überzeugen. Nutzer profitieren insbesondere von dem unvergleichlichen Duschgefühl sowie den komfortablen Funktionen und dem modernen, innovativen Design. Neben der Formgebung und der Qualität des Produkts gibt Geberit dem Dusch-WC noch einiges mehr mit auf den Weg: Argumente, die für Geberit AquaClean sprechen.



Über 40 Jahre Expertise

In einem Dusch-WC von Geberit steckt jahrzehntelange Expertise und umfassendes Know-how. Bereits seit über 40 Jahren forscht und entwickelt der Sanitärhersteller an diesem Produkt und hat in all diesen Jahren viel Entwicklungsarbeitet geleistet – um die Funktionen und die hohe Produktqualität mit Blick auf die Bedürfnisse der Kunden stets zu optimieren. Ein Beispiel ist die patentierte Geberit WhirlSpray-Duschtechnologie, deren Kernstück eine eigens entwickelte Düse mit innerem kugelförmigem Hohlraum ist. Sie erzeugt einen pulsierenden, mittels dynamischer Luftbeimischung verfeinerten Duschstrahl, der eine besonders gründliche und wassersparende Reinigung bewirkt.

Garantierter Service und persönliche Unterstützung

Geberit liefert noch weitere Argumente für ein AquaClean Dusch-WC, wie den garantierten Service sowie die Vor-Ort-Unterstützung: Der bundesweit erreichbare und zuverlässige Servicepartner unterstützt den Installateur bei allen Fragen rund um AquaClean. Monteure haben außerdem die Möglichkeit, die Installation in passgenauen Schulungen und Trainings zu erlernen. Und eine AquaClean Mediathek mit zahlreichen, kurzen Erklärvideos steht ebenfalls zur Verfügung. Zusätzlich stellt der Sanitärhersteller dem Installateur bei der Erstmontage sowie Inbetriebnahme einen persönlichen Ansprechpartner zur Verfügung, der ihn in allen Belangen unterstützt.

Komplett-Service auch für Privatkunden

Kunden können sich über das Privatkundentelefon direkt bei Geberit informieren und bei der Registrierung ihres Geberit AquaClean nicht nur die Garantie verlängern, sondern auch je nach Modell eine Aktionsprämie in Höhe von bis zu 150 Euro sichern. Für den seltenen Fall, dass ein Geberit AquaClean nicht perfekt läuft und der Installateur für seinen Endkunden auf ein Ersatzteil angewiesen ist, profitiert er von einer schnellen Verfügbarkeit. Darüber hinaus garantiert Geberit eine 10-jährige Ersatzteilsicherheit – ab dem letzten Produktionsjahr.

Rundum sorglos dank Geberit

Im Webshop von Geberit können zudem Verbrauchsmaterialien wie der Filter für die Geruchsabsaugung oder Reiniger und Entkalker jederzeit schnell und einfach nachbestellt werden. Ein Gebert AquaClean überzeugt den Endkunden somit nicht nur mit einem unvergleichlichen Sauberkeitsgefühl, auch der Installateur profitiert dank des 360 ° Rundum Sorglos-Pakets.

Ein essenzieller Vorteil des Geberit AquaClean ist außerdem die hohe Verfügbarkeit. Der Installateur profitiert von einer einfachen und schnellen Montage – dank Montagehilfe kann Geberit AquaClean von nur einer Person montiert werden. Der Endkunde erhält ein rundum zuverlässiges Produkt. Damit bietet Geberit AquaClean überzeugende Vorteile für alle Beteiligten.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.geberit.de/versprechen.