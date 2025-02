Die Gebäude.Energie.Technik (GETEC) in Freiburg blickt auf drei ereignisreiche Tage zurück: Vom 7. bis 9. Februar 2025 strömten über 7.500 fachkundige Besucher auf die Messe, die erneut als führende Plattform für energieeffizientes Planen, Bauen und Modernisieren sowie erneuerbare Energien im Südwesten glänzte. Bauherren und Interessierte trafen auf ein vielfältiges Ausstellungsangebot von rund 140 Ausstellern, darunter Hersteller, Handwerker, Planer und Energieversorger. Präsentiert wurden Lösungen und Produkte für die Gebäudehülle, Heiz- und Anlagentechnik sowie erneuerbare Energien, Stromspeicherung und E-Mobilität. Die drei Messetage waren geprägt von einem engagierten Austausch, um die Herausforderungen der Energiewende im Gebäudesektor gemeinsam voranzutreiben.

„Die GETEC 2025 hat erneut bewiesen, dass sie ein zentraler Treffpunkt für alle ist, die aktiv zur Energiewende beitragen wollen. Die Vielzahl an Fachgesprächen und der Austausch zwischen Ausstellern und Besuchern unterstreichen, wie wichtig eine gemeinsame Herangehensweise an die Themen Energieeffizienz und Nachhaltigkeit ist“, sagt Barbara Niemeier, Prokuristin der Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe GmbH & Co. KG (FWTM).

Mit rund 140 Ausstellern und einem vielfältigen Rahmenprogramm aus Vorträgen, Workshops und praxisnahen Beratungsmöglichkeiten hat die GETEC 2025 ein breites Spektrum an Inhalten präsentiert. Die Themen reichten von energieeffizienten Gebäudetechnologien über innovative Heizsysteme bis hin zu Konzepten der Sektorkopplung und E-Mobilität.

„Die GETEC ist ein starker Impulsgeber für die Energiewende im Gebäudesektor“, so Markus Elsässer, Geschäftsführer der Solar Promotion GmbH, die gemeinsam mit der FWTM die Messe organisiert. „Durch den Austausch über konkrete, innovative Konzepte und praxisorientierte Lösungen legen wir gemeinsam den Grundstein für eine energieeffiziente und nachhaltige Zukunft im Bauen und Wohnen.“

Zahlreiche Höhepunkte und neue Formate

Im Mittelpunkt des Messeprogramms standen der Marktplatz Energieberatung, bei dem über 30 unabhängige Energieexperten wichtige Informationen zu Sanierungen und Neubauten teilten, sowie die Fachvorträge, Sonderprogramm-Angebote und Expertenrunden zu aktuellen Trends, Projekten und praxisorientierten Lösungen.

Positive Resonanz der Aussteller

Die Aussteller der GETEC 2025 zeigten sich zufrieden mit dem Verlauf der Messe. Otto Dräger, Teamleitung Projektmanagement der ageff solar, sagt: „Die GETEC hat bei uns eine große Tradition. Wir sind schon das siebte Mal hier. Stets können wir viele neue Kontakte knüpfen, bestehende Verbindungen nutzen und auch den Puls der Zeit erfahren. Wir haben es tatsächlich noch nie bereut, Aussteller auf der GETEC zu sein.“

Für Ralf Wehrle, Geschäftsführer der Gutex, ist die Messe ebenfalls ein Erfolg: „Wir schätzen besonders die Regionalität der GETEC. Viele Holzbauer auf der Messe sind wichtige Kunden von uns. Und darüber hinaus können wir dem Endverbraucher unsere Produkte, insbesondere unsere ökologische Holzfaserdämmung zeigen. Auch unser Vortrag, den wir als Teil des Rahmenprogramms gehalten haben, hat eine hohe Resonanz erzielt. Wir schätzen die Messe und erreichen hier stets unsere Ziele.“

IMMO und der 14. Kongress Klimaneutrale Kommunen

Die IMMO hat in diesem Jahr einen neuen Fokus gesetzt und neben den Erwerbern von Wohneigentum eine breitere Zielgruppe angesprochen. Besonders gut wurde das Vortragsprogramm angenommen, das unter anderem Themen wie bezahlbares und gemeinwohlorientiertes Wohnen oder die effiziente Nutzung von Wohnraum beleuchtet hat. Zudem wurde gezeigt, dass Energieeffizienz und der Einsatz erneuerbarer Energien unerlässlich sind, um den Klimaschutz im Wohnungsbau voranzutreiben.

Auch der Freiburger Stadtbau, der sowohl mit einem Vortrag als auch einem Messestand vertreten war, zeigte sich mit der IMMO 2025 zufrieden: „Die IMMO hat uns die Möglichkeit gegeben, unsere Wohnbauoffensive FSB 2030 einem breiten Publikum vorzustellen. Wir hatten viele Interessenten und gute Gespräche und sind gerne nächstes Jahr wieder dabei!

Der 14. Kongress Klimaneutrale Kommunen, der bereits am 6. Februar 2025 begann, ergänzte das Messeangebot und bot mit über 210 Teilnehmern eine hervorragende Gelegenheit zum Netzwerken und Austausch über die kommunale Energiewende.

Messebilanz und Ausblick

Insgesamt waren über 7.500 fachkundige Besucher und rund 140 Aussteller in diesem Jahr mit dabei, was die hohe Bedeutung der Messe unterstreicht. Mit der erfolgreichen Durchführung der GETEC 2025 richtet sich der Blick bereits auf die kommende Ausgabe: „Wir freuen uns über die Ergebnisse und darauf, die Messe im nächsten Jahr noch weiter auszubauen“, so Markus Elsässer. „Gemeinsam mit dem Team der FWTM werden wir auch 2026 wieder eine Plattform schaffen, die den Austausch von Ideen und Lösungen für die Energiewende im Gebäudesektor fördert.“ Die nächste GETEC findet vom 27.Februar bis 1.März 2026 statt.