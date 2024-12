Ob Bauherr, Handwerker, Planer oder Hersteller: Vom 7. bis 9. Februar 2025 versammelt die Gebäude.Energie.Technik (GETEC) in Freiburg erneut die Akteure einer erfolgreichen Energiewende im Gebäudesektor. Die führende Messe für energieeffizientes Planen, Bauen und Modernisieren sowie erneuerbare Energien im Südwesten steht 2025 unter dem neuen Motto „Ihr Weg zum smarten Bauen und Wohnen“ und erwartet die Besucher mit einem vielfältigen Rahmenprogramm - von Schau-Workshops zum Thema Balkonsolar über Informationen zu Förderprogrammen bis hin zu Bauweisen mit natürlichen Baustoffen wie Stroh, Holz und Lehm. In spannenden Themenwelten stellt die GETEC Lösungen rund um Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und Digitalisierung in den Fokus.

„Klimaschutz ist eine der drängendsten Herausforderungen unserer Zeit. Wenn er abstrakt ist, sind die meisten Menschen dafür. Herausfordernd wird es immer dann, wenn die Fragen konkret werden“, betont Christine Buchheit, Umweltbürgermeisterin der Stadt Freiburg. Genau hier setzt die Gebäude.Energie.Technik (GETEC) an: Als praxisnahe Plattform bietet die Messe Besuchern nicht nur Antworten auf zentrale Fragen zur Energiewende, sondern zeigt auch konkrete Lösungen und Wege, wie Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und Digitalisierung im Gebäudesektor erfolgreich umgesetzt werden können.

Vielfalt der Themenwelten: nachhaltig und effizient bauen und modernisieren

In den Messehallen erwartet die Besucher ein vielfältiges Angebot, strukturiert in verschiedene Themenwelten: Gebäude & Wohnen, Wärme & Kälte, Solar & Speicher, E-Mobilität und Smart Living. Diese präsentieren innovative Ansätze für nachhaltiges und energieeffizientes Bauen und bieten passgenaue Lösungen für alle Interessensgruppen - von Gebäudetechnik und Photovoltaik bis hin zur Integration smarter Haustechnik. Zahlreiche Experten, darunter auch die Verbraucherzentrale, stehen für individuelle Beratungen bereit und informieren praxisnah über die optimale Nutzung erneuerbarer Energien sowie Energiespartipps für den Alltag.

Wissen für die Praxis: Fachforum und Marktplatz Energieberatung

Das Fachforum der GETEC bietet ein umfassendes Programm mit Vorträgen zu zentralen Themen des energieeffizienten Bauens und Modernisierens. Dabei werden praktische Lösungen für das Gebäude, innovative Konzepte für Neubau, Ausbau und Sanierung sowie Ansätze zur Erzeugung und effizienten Nutzung von Energie vorgestellt. Zusätzlich haben Besucher die Möglichkeit, auf dem Marktplatz Energieberatung kostenlose Beratung zu Planung, Finanzierung und den neuesten gesetzlichen Vorgaben zu erhalten. Der „Schnellschalter“ ermöglicht kurze, unkomplizierte Beratungen ohne Terminvereinbarung. Für ausführlichere Gespräche können Interessierte im Voraus Termine über die GETEC-Website buchen.

Praxisnah und informativ: Förderprogramme, Balkonsolar und Bauen mit natürlichen Baustoffen

Die Stadt Freiburg informiert über Förderprogramme und Wärmenetzplanung, während der Verein fesa e.V. gemeinsam mit Solare Zukunft e.V. in täglichen Schau-Workshops in Halle 3 (Stand 3.1.01) umfassend über Balkonsolaranlagen informiert - von der Installation bis zur Anmeldung. 2025 wieder auf der GETEC dabei ist der Fachverband Strohballenbau Deutschland e.V., der nachhaltiges Bauen mit natürlichen Baustoffen wie Stroh, Holz und Lehm präsentiert und am Stand 2.5.08 in Halle 2 sowie im Fachforum Einblicke in die umweltfreundliche Bauweise gibt.

IMMO: alles rund um die Immobilie - vom Kauf bis hin zum Erbe und der Schenkung

Am 8. und 9. Februar 2025 wird die FWTM parallel zur GETEC die IMMO veranstalten, die sich an ein kauf- und mietinteressiertes Publikum richtet. Im kommenden Jahr wird die IMMO wieder in Halle 1 zu finden sein. An zwei Tagen treffen interessierte Besucher hier auf Bauträger, Makler, Finanzierungsexperten, Immobilienentwickler oder Fertighausbauer und können sich einen Überblick über das Immobilienangebot in der Region Freiburg verschaffen. Auch für Immobilieneigentümer, die mit dem Gedanken spielen, ihr Haus oder ihre Wohnung zu verkaufen, ist die IMMO eine attraktive Plattform, um Kontakte zu Immobiliensachverständigen und Maklern zu knüpfen.

An beiden Messetagen wird zudem ein kostenfreies Vortragsprogramm geboten, das unter anderem zu den Themen Erbe und Schenkung informiert, individuelle Baufinanzierungen vergleicht und Tipps und Tricks für Käufer und Verkäufer von Immobilien in turbulenten Zeiten bietet. Neu sind aktuelle und zukunftsweisende Themenbereiche wie innovative Wohnkonzepte, genossenschaftliches Wohnen oder Wohnen im Alter. Zudem werden dringende Fragen zum Thema bezahlbares Wohnen in der Region Freiburg thematisiert.

14. Kongress Klimaneutrale Kommunen

Parallel zur GETEC findet vom 6. bis 7. Februar 2025 der 14. Kongress Klimaneutrale Kommunen statt. Er steht ganz im Zeichen der praktischen Umsetzung und Beschleunigung der kommunalen Energiewende. Ob Wärme, Mobilität, Energieversorgung, Bürgerbeteiligung sowie Sanierung und Neubau - der Kongress präsentiert Best Practices und Lösungen für Kommunen aus verschiedenen Themenbereichen. Mit über 250 Teilnehmenden Referierenden und Fachausstellern bietet er die ideale Networking Plattform.

Alle Informationen rund um das Messeprogramm gibt es auf der Messe-Website unter www.getec-freiburg.de.

Alle Informationen rund um das Vortragsprogramm der IMMO gibt es auf der online unter www.immo-messe.freiburg.de.