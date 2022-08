Essen, Messeplatz 1, mitten im Herzen des Ruhrgebiets: Die GC-Gruppe lädt auf der SHK Essen wieder zu ihrem Werkzeugstand ein, der bei den vergangenen Veranstaltungen stets stark frequentiert war. Auf 200 Quadratmetern in Halle 2 an Stand 2B17 können die Fachbesucherinnen und Fachbesucher an den vier Messetagen vom 6. bis zu 9. September 2022 bewährte Produkte und aktuelle Innovationen aus der Welt der Werkzeuge hautnah erleben und testen. Keine Frage, es ist ein wahres Paradies für die Profis aus der Praxis. Das ist zweifelsfrei auch er: der DigitalBox-Auftritt auf der SHK Essen. In Halle 5, Stand 5H31, erfahren Interessierte alles über den „intelligenten Werkzeugkasten“, der mit seinen Mehrwerten Deutschlands Fachhandwerkerwelt gezielt und maßgeschneidert unterstützt – für mehr zeitliche Freiräume und effizienteres Arbeiten im Alltag.

Alle Leistungen und Services der DigitalBox stehen Fachhandwerkskunden der GC-Gruppe zur Verfügung, sind aber als offenes System konzipiert – so können Nutzer selbst entscheiden, wo sie ihre Ware ordern. Auf dem 42 Quadratmeter großen Stand stehen den Besucherinnen und Besuchern erfahrene DigitalCoaches mit Rat und Tat zur Seite. Sämtliche Tools lassen sich aufrufen und testen. Dazu gibt es Spezialaktionen, unter anderem rund um die Fachhandwerker-App „Craftnote“ und das Planungs-Tool „Palette CAD“. Aktionsangebote zur Messe runden das Paket ab. Die DigitalBox: In Essen live und lokal erlebbar.