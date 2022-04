Pressemeldung

Rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr: GC ONLINE PLUS kennt keine Ladenschlusszeiten. Vor einem Vierteljahrhundert ging der erste Online-Shop der SHK-Branche live. Seitdem können Fachhandwerker bei der GC-Gruppe ihre Waren bequem über das Internet bestellen. Jetzt, 25 Jahre später, optisch, inhaltlich und technisch rundum gereift, feiert das viel frequentierte Serviceportal Geburtstag.

Längst wissen die Kunden der GC-Gruppe die Schnelligkeit und den umfassenden Service von GC ONLINE PLUS zu schätzen, etwa die Auswahl unter mehr als 4,5 Millionen Produkten oder die Anbindung über Schnittstellen an die Fachhandwerker-Software. Sie sparen dadurch viel Zeit. Wer am Abend bestellt, kann am nächsten Morgen bereits seine Ware entgegennehmen. GC ONLINE PLUS schafft in Zeiten voller Auftragsbücher wichtige Freiräume.

Vor 25 Jahren – in einer Zeit, in der das Internet noch in den Kinderschuhen steckte – betrat die GC-Gruppe mit ihrem Online-Shop komplettes Neuland im Sinne der gesamten Branche. Ein spannender Schritt. Das Vertrauen in das Internet musste erst wachsen. Deshalb setzte der Fachgroßhändler zunächst auf ISDN, ließ nur diejenigen zu, deren Nummern sie kannte und die Kunden wählten sich über diesen Weg ein. Ganz wichtig: die Kommunikation. Deutschlandweit organisierte die GC-Gruppe Veranstaltungen, auf denen „ONLINE-PLUS-Erfinder“ Walter Laum das System erklärte. „Zu diesen Veranstaltungen kamen in erster Linie die technikbegeisterten Kunden. Die dachten innovativ und waren sofort Feuer und Flamme – bereit für den Aufbruch in neue Zeiten. Die „Early-Adopters“ sozusagen, erinnert sich Laum.

UGL-Schnittstelle beschleunigt die Erfolgsgeschichte

Die Serviceplattform nahm Fahrt auf, der Zuspruch wuchs tatsächlich stetig. „Unsere Kunden standen ONLINE PLUS offen gegenüber – übrigens in den östlichen Bundesländern noch mehr als im Westen“, sagt Walter Laum. Spätestens als er die UGL-Schnittstelle erfunden hatte und damit eine Verknüpfung zur Software des Fachhandwerkers ermöglichte, begann die große Erfolgsgeschichte von GC ONLINE PLUS.

Und heute? Zum 25. Geburtstag steht dem Fachhandwerk sowie Planern und Architekten eine ausgereifte und stetig optimierte Service-Plattform zur Verfügung, über die täglich tausende Warenkörbe versendet werden. Durch modernste Technik des Serviceportals ist schnelles Arbeiten möglich. Das betrifft auch den Bestellvorgang für das Fachhandwerk. Über die Variantenauswahl sind auf Wunsch alle Varianten eines Produkts aufrufbar, wie Maße und Farben – eine von vielen neuen Services, die das System ermöglicht. Wer von einer Serie mehr als ein Produkt sucht, kann die gesamte Serie mit Fotos und allen wichtigen Informationen aufrufen, und das mit nur einem Klick.

Aus der Tradition heraus innovativ

Als wesentliches Tool der DigitalBox, des intelligenten Werkzeugkastens für das Fachhandwerk, ist GC ONLINE PLUS besser als je zuvor ganz auf Ziel und Zeit-Budget des Fachhandwerkers ausgerichtet. Auch das Arbeiten mit dem Warenkorb ist einfach und übersichtlich: Das System unterstützt den Nutzer durchgehend bei der Bearbeitung. Die Darstellung von GC ONLINE PLUS in der GC-App macht die Kunden auch mobil jederzeit handlungsfähig, der aktuelle Status der Lieferung ist stets abrufbar, die aktuelle Belegübermittlung in die Fachhandwerker-Software rundet das smarte Prozess-Paket ab. Christoph Müller, Produktverantwortlicher in der GC-Gruppe für GC ONLINE PLUS: „Die SHK-Branche wird gerne als traditionsbewusst beschrieben. Tradition bedeutet aber nicht Stillstand, sondern die Weiterentwicklung von Produkten und Service-Leistungen auf einem bewährten Fundament. Mit GC ONLINE PLUS haben wir gezeigt, dass wir auch Innovationstreiber sein können, Dinge wagen und starten, die noch nicht jahrelang erprobt worden sind. Diesen Weg werden wir im Sinne unserer Kunden und der gesamten Fachschiene weitergehen. Wir freuen uns auf die kommenden 25 Jahre unserer Service-Plattform.“

Eingeläutet werden diese mit einer besonderen Jubiläumsaktion in GC ONLINE PLUS, bei der 25 besondere Mehrwerte der Service-Plattform 25 Wochen lang und humorvoll aufbereitet in Text, Bild und Bewegtbild im Mittelpunkt stehen.

www.gconlineplus.de