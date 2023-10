Photovoltaik ist eine der wesentlichen Schlüsseltechnologien auf dem Weg zur Energiewende. Die Nachfrage nach PV- Anlagen für Privathäuser nimmt in Deutschland rapide zu, allein im ersten Quartal 2023 um 146 Prozent.1 Tendenz weiter steigend, denn wichtige Rahmenbedingungen wie Förderungen und Einspeisevergütungen wurden durch die jüngsten Anpassungen im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) deutlich attraktiver. Doch mit wachsender Nachfrage steigt auch der Bedarf an qualifizierten Montagekapazitäten - Kapazitäten, die heute bereits in anderen Bereichen an ihre Grenzen stoßen. Die GC-Gruppe sorgt nun als Unterstützer des neuen Dienstleistungsunternehmens „THOR fürs Handwerk“ neben ihren bundesweiten PV- Schulungsprogrammen für ganz pragmatische Abhilfe.

So kann spätestens zu Beginn des kommenden Jahres bundesweit jeder Partner im Fachhandwerk, der neue Kundenanfragen annehmen möchte, zusätzliche Aufträge aber aktuell wegen seiner ohnehin schon hohen Auslastung mit der eigenen Mannschaft nicht stemmen kann, situativ und bedarfsgerecht auf „qualifizierte Hände“ von THOR fürs Handwerk zurückgreifen. Bei der Bestellung einfach die Montageunterstützung für das betreffende Projekt dazubuchen - „on demand“ quasi. Der Kunde entscheidet über Art und Umfang, er definiert die Leistungsgrenze. Ob DC und/ oder AC. Ob alles oder nur zum Teil. Der Kunde bestimmt, wo THOR fürs Handwerk unterstützt und was er selbst übernimmt. Auftrag gesichert. Endkunde zufrieden. Energiewende weitergebracht. Alles im Namen des Fachhandwerkers.

THOR fürs Handwerk ist ein qualifizierter Montagepartner exklusiv fürs Fachhandwerk, der auf Wunsch und im Auftrag der Betriebe selbstständig PV- Anlagen montiert und einrichtet - vom Modul bis zum Wechselrichter. Jeder Handwerksbetrieb mit eigener Elektrokompetenz oder dem verbindlichen Nachweis eines Kooperationspartners im Elektrohandwerk kann diesen Service nutzen - und das deutschlandweit. THOR fürs Handwerk ist mit seinen fest angestellten Mitarbeitern genau dort unterwegs, wo das Fachhandwerk mit zusätzlichen Montagekapazitäten zusätzliche Projekte realisieren möchte. Geschäftsführer Kersten Thor: „In den vergangenen Jahrzehnten haben sich die technologischen Anforderungen und die Auftragslage im Fachhandwerk rasant entwickelt. Im Zuge der Energiewende nimmt diese Entwicklung noch weiter an Fahrt auf. Insbesondere in Schlüsseltechnologien wie PV bieten sich den Betrieben riesige Potenziale, die sie aber häufig angesichts fehlender Fachkräfte im eigenen Unternehmen nicht ausschöpfen können. Mit unserem neuen Service öffnen wir neue Türen und stehen dem Handwerk mit eigenverantwortlich arbeitenden und von uns geführten Montageteams zur Seite - und zwar immer nur dann, wenn sie bei einem Projekt zusätzliche Kapazitäten brauchen.“

Martin Jahn, PV-Verantwortlicher der GC-Gruppe ergänzt: „Der Impuls für einen „Montageservice on demand“ kommt von unseren Kunden. In den täglichen Gesprächen hören wir immer wieder: ,Wir würden gern Aufträge im Bereich PV annehmen, aber wir sind einfach voll. Und dann kommen die neuen Wettbewerber aus dem Netz und das Geschäft ist weg.‘ Ein punktueller Unterstützungsservice kann hier nicht nur im konkreten Fall ganz pragmatisch Abhilfe schaffen, sondern auch dazu beitragen, dass die Schlüsseltechnologie PV genau da bleibt, wo sie hingehört: Beim lokalen Fachhandwerker vor Ort. THOR fürs Handwerk setzt genau hier an.“

Mit dem gemeinsamen Engagement bei „THOR fürs Handwerk“ haben sich zwei erfahrene Partner gefunden, die sich perfekt ergänzen. Gemeinsam unterstützen sie das Fachhandwerk mit den Leistungen, die es in Zeiten der Energiewende und des Fachkräftebedarfs am dringendsten braucht: sichere Versorgung und weitere Montagekapazitäten. PV. Vom Handwerk. Vor Ort.

1Quelle: Bundesverband Solarwirtschaft e.V. (BSW)