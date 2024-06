Eine besondere Partnerschaft im Profi-Netzwerk der SHK-Branche jährt sich zum 25. Mal. Seit einem Vierteljahrhundert vertreibt der Heizungshersteller Brötje seine Produkte über die GC-Gruppe. Damals wie heute profitiert das Fachhandwerk von der verlässlichen Zusammenarbeit zwischen Industrie und Großhandel im dreistufigen Vertriebsweg. Zum Jubiläum bieten GC und Brötje den Betrieben zwei Monate attraktive Aktionsvorteile. Das Motto: Gemeinsam erfolgreich.

Bis zum Ende der 1990er Jahre war Brötje Hersteller und Händler zugleich. Im Handelsgeschäft lag der Fokus ausschließlich auf einem Sortiment: Heizung. Die Branche entwickelte sich, die Gewerke wuchsen zunehmend zusammen, sich zu fokussieren gewann an Bedeutung. Die GC-Gruppe übernahm daraufhin die Handelshäuser von Brötje, Brötje konzentriert sich seither auf sein Kerngeschäft als Hersteller - und ist verlässlicher Lieferant der GC-Gruppe. Eine Erfolgsgeschichte, flächendeckend in ganz Deutschland.

25 Jahre liegt der Start dieser Partnerschaft inzwischen zurück. 25 Jahre, in denen sich vieles bewährt hat. Wertvoll war, ist und bleibt der enge Austausch im Netzwerk der Profis. Die Außendienstmitarbeiter der GC-Gruppe sind direkt beim Kunden. Sie wissen, welche Produkte der Fachhandwerker benötigt und an welchen Stellschrauben Industrie und Handel im Zuge der Marktentwicklung und aufkommender Kundenwünsche drehen müssen. Auf Basis dieser Informationen entwickelt Brötje passgenaue Lösungen, die dann im Sortiment der GC-Gruppe zu finden sind.

Die GC-Gruppe und Brötje feiern die vergangenen 25 Jahre und blicken bereits nach vorne. Wie entwickelt sich die Wärmewende, welche Produkte vereinen sich zu einem effizienten System, welche gewerkeübergreifenden Lösungen bewegen den Markt? Und wie profitiert das Fachhandwerk davon?

Die GC-Gruppe und Brötje kennen die Stärken der Dreistufigkeit, die Kernelement der Partnerschaft bleibt. Das Fachhandwerk profitiert von der schlanken Zusammenarbeit zwischen Hersteller und Großhandel. Die Bedeutung des systemischen Denkens bei der Installation einer neuen Heizung nimmt stark zu. Schließlich kann die Energiewende nur durch das nahtlose Zusammenspiel vieler Produkte gelingen. Das Netzwerk der Profis bietet für jeden Anwendungsfall eine clevere Lösung, die dann just in time auf der Baustelle zur Verfügung steht.

Michael Hardemann, Sortimentsverantwortlicher Heizung der GC-Gruppe: „In den 25 Jahren unserer Partnerschaft mit Brötje haben wir uns jeder für sich und beide gemeinsam weiterentwickelt und Antworten auf die jeweiligen Herausforderungen im Markt gefunden. Dieses reibungslose Zusammenspiel ist heute mehr denn je gefragt. Die Gewerke Elektro und Heizungstechnik wachsen zunehmend zusammen, die Kombination mit PV und E- Mobilität gewinnt an Bedeutung und nicht zuletzt müssen wir intelligente Antworten auf den Fachkräftebedarf im Handwerk finden. Das geht nur, wenn man offen, ehrlich und lösungsorientiert zusammenarbeitet. Wie unsere Partnerschaft in den vergangenen 25 Jahre Vorbildcharakter gehabt hat, werden wir sie auch in die Zukunft führen. Im Kleinen wie im Großen, lokal vor Ort und digital im Netz.“

Christian Sieg, Geschäftsführer BRÖTJE: „Gemeinsam können wir auf ein erfolgreiches Vierteljahrhundert Partnerschaft zurückblicken. Mit der strategischen Bündelung des Know- hows, der technischen Kompetenz von BRÖTJE und der kaufmännischen Komponente der GC-Gruppe, treiben wir die Wärmewende ein großes Stück voran. Durch den Außendienst sind wir bundesweit nah am Kunden, hören zu und bekommen viel Rückmeldung aus dem Markt. Das ist die Grundlage, um gemeinsame Entscheidungen zu treffen, die richtigen Produkte zu entwickeln und auf den Markt zu bringen. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit dem gemeinsamen Ziel, innovativer und verlässlicher Partner für das Fachhandwerk zu bleiben.“