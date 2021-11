Pressemeldung

Drei Unternehmen auf einem gemeinsamen Weg in die Zukunft: Die beiden italienischen Familienunternehmen Rossi & Lersa S.p.A. und Termomarket S.P.A. haben mit der GC-Gruppe die Weichen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit gestellt. Vorbehaltlich üblicher letzter organisatorischer Abläufe bekommt der Großhandelsverbund damit zum 1. Januar 2022 in Italien über die bisherigen GC-Familienmitglieder Pressiani und SVAI hinaus angesehenen Zuwachs.

Rossi & Lersa S.p.A.: Unternehmen mit Tradition in dritter Generation

Im Jahr 1959 gründete Enrico Lersa das Großhandelshaus mit Sitz in Poggiridenti bei Sondrio in der Lombardei. Das Handeln und Denken als Familienunternehmen bildeten die Grundlage für den Wachstumskurs der folgenden Jahrzehnte. Heute führt Guido Lersa das Unternehmen mit seinen inzwischen sieben Standorten und rund 120 Mitarbeitern in dritter Generation. Tradition verpflichtet – und verbindet: Als Geschäftsführer und Gesellschafter schreibt Guido Lersa jetzt gemeinsam mit der GC-Gruppe an den nächsten Kapiteln der Erfolgsgeschichte des Großhandelshauses, das seine Kunden mit Produkten und Service-Leistungen aus den Bereichen Sanitär, Heizung, Installation und Klima versorgt. „In einem großen Verbund und über Ländergrenzen hinweg bieten sich enorme Chancen – in einem Markt, der sich im Zuge der Megatrends Nachhaltigkeit und Digitalisierung unheimlich dynamisch entwickelt. Als Partner der GC-Gruppe wollen wir zusammenwachsen und die nächsten Meilensteine unserer Historie angehen“, betont der 60-Jährige.

Termomarket S.P.A.: Vier Jahrzehnte Erfahrung im SHK-Markt

Das Großhandelshaus mit Sitz in Meda, eine halbe Autostunde nördlich von Mailand, blickt auf mehr als vier Jahrzehnte Erfahrung im SHK-Markt zurück. Von vier Standorten aus beliefert das Unternehmen Kunden in den Provinzen Bergamo, Monza und Brianza sowie Mailand mit sämtlichen Produkten aus den Sortimenten Sanitär, Heizung, Installation und Klima. Geschäftsführer Cesare Mauri freut sich auf die künftige Zusammenarbeit in einem großen Netzwerk und passgenaue Synergien mit weiteren starken Partnern in Norditalien: „Wir kennen unsere Kunden, die Wünsche, Herausforderungen und Erwartungen an uns als Großhandel der Zukunft. Im Zusammenspiel innerhalb des GC-Netzwerks können wir regional und digital Mehrwerte schaffen. Darauf kommt es mehr denn je in diesen Zeiten an.“

Partnerschaften mit Hand und Fuß im Land des Stiefels

Uwe Niederprüm, persönlich haftender Gesellschafter der Cordes & Graefe KG: „Mit Rossi & Lersa sowie Termomarket gewinnen wir über Pressiani und SVAI hinaus zwei etablierte und erfolgreiche Großhändler im drittgrößten SHK-Markt Europas. Um es etwas salopp zu sagen: Diese Partnerschaften im Land des berühmten Stiefels haben Hand und Fuß. Entsprechend freuen wir uns sehr über die Entscheidung der beiden Großhandelshäuser, mit uns gemeinsam als familiengeführte Unternehmen die Zukunft gestalten zu wollen. Damit machen wir nicht nur unseren italienischen Kunden ein noch attraktiveres Angebot, sondern können auch unseren Industriepartnern zusätzliche spannende Möglichkeiten bieten.“