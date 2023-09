Neue Partnerschaften für nahtloses Arbeiten im Fachhandwerksbetrieb. Weitere Anbieter von Fachhandwerkersoftware schaffen smarte Schnittstellen mit dem intelligenten Werkzeugkasten der GC-Gruppe. Jüngst überreichte Mario Deibel, GC-Produktverantwortlicher für Kundenschnittstellen, der pds GmbH und der Taifun GmbH die offizielle Urkunde als Premium Partner.

Mit der DigitalBox hat die GC-Gruppe im Jahr 2020 ein offenes System mit praktischen Tools für das Fachhandwerk entwickelt, das sich stetig weiterentwickelt. Nur die Produkte mit den größten Mehrwerten und praktischem Nutzen für das Fachhandwerk werden Teil der DigitalBox. Der große Unterschied zu anderen digitalen Angeboten: Alle Tools bieten bereits für sich echte Mehrwerte für die Betriebe, im smarten Zusammenspiel entfalten sie jedoch ein Höchstmaß an schnellem, transparentem und verlässlichem Arbeiten - und werden damit zum Turbo im Betriebsalltag. In Zeiten des Fachkräftebedarfs und der vollen Auftragsbücher ein besonderes Plus.

Ein weiteres Plus: Mit den DigitalCoaches und den eBusiness-Consultants in den GC-Partnerhäusern stehen dem Fachhandwerk Experten zur Seite, die wissen, was der Betrieb braucht, um sich für die Zukunft aufzustellen und die auch direkt mit anpacken und bei der Implementierung helfen. Denn über Schnittstellen direkt aus ihrer Fachhandwerkersoftware heraus sind die „Frauen und Männer vom Fach“ im Tagesgeschäft nahtlos mit den digitalen Werkzeugen des jeweiligen Großhandelshauses verbunden - etwa mit der Service-Plattform GC ONLINE PLUS, mit der Projekt- und Kommunikationsplattform elements a oder der Planungs- App Craftnote. Darüber hinaus profitieren sie über den GC-Chat BEEM vom schnellen Draht zum Ansprechpartner im Großhandel. Für die Betriebe bedeutet dieses Gesamtpaket: Sofortige Antworten auf Anfragen, automatische Synchronisation von Projekten, digitaler Arbeitsfluss von der Anfrage bis zur Eingangsrechnung ganz ohne Medienbruch, Stammdatenversorgung in Echtzeit und die Übernahme von Preisangeboten für Leistungsverzeichnisse.

Mario Deibel: „Wir freuen uns sehr über unsere Partnerschaft. Von der digitalen Bestandsaufnahme einer Badsanierung über bebilderte Angebote bis zur digitalen Bestellung und Rechnungsverarbeitung haben die bundesweiten Betriebe alles direkt zur Hand. Und durch den direkten Draht zu unseren Partnern sind wir jederzeit für unsere Kunden da, um ihnen für aktuelle und künftige Herausforderungen sofort die passenden Lösungen bieten oder gemeinsam entwickeln zu können. Dieses reibungslose Zusammenspiel macht unsere Kunden noch stärker: Sie können sich darauf verlassen, jederzeit durch Kompetenz, Professionalität, Flexibilität und Sichtbarkeit bei wiederum ihren Kunden zu überzeugen. Der Funktionsumfang der Softwarelösungen von pds und Taifun ist außergewöhnlich, konsequent ausgerichtet auf die Zielgruppe. Sie erfüllen damit alle Voraussetzungen als Premium Partner der DigitalBox.“