Die Digitalisierung des Fachhandwerks nimmt Fahrt auf. Unter dem Motto: „Wir machen Zukunft. Digital. Lokal“ hat die GC-Gruppe mit der DigitalBox einen intelligenten Werkzeugkasten entwickelt, um die Abläufe in den Betrieben zu beschleunigen und die Endkunden-Kommunikation zu vereinfachen. Schnittstellen spielen auf diesem Weg eine wichtige Rolle – genauso wie das Zusammenspiel im dreistufigen Vertriebsweg. Als Netzwerkpartner unterstützt die GC-Gruppe die bswork.community.

Hand in Hand, im Sinne der Branche, unterwegs. Bei der bswork.community handelt es sich um eine Gemeinschaft aus Fachhandwerkern, Unterstützern aus dem Großhandel und der blue:solution Software GmbH. Im Fokus stehen Kleinstbetriebe aus dem Fachhandwerk, denen die bswork.community den Einstieg in die Digitalisierung ermöglichen möchte. Ohne Hürden, mit allen Chancen. Unter anderem stellt die Gemeinschaft Fachhandwerkern die kostenlose Software blue:solution - work CE zur Verfügung.

Ob Verwaltung von Kunden, Lieferanten-, Mitarbeiter- und Artikelstammdaten, die Angebots- oder Rechnungserstellung oder Kalkulation: Die Software umfasst die wichtigsten Bausteine für branchenspezifisches Arbeiten. Perspektivisch wird auch das Erstellen elektronischer Rechnungen (unter anderem ZUGFeRD und X-Rechnung) möglich sein. Darüber hinaus steht in diesem Jahr auch die Darstellung von Artikelinformationen und Preisen in Echtzeit auf der Agenda. Beides erleichtert entscheidend die Arbeit mit Stammdaten. Das Gesamtpaket ist selbstverständlich datenschutzkonform aufgesetzt und schafft Sicherheit bei der Betriebsprüfung. Für die nahtlose Zusammenarbeit mit Herstellern, Großhändlern und Dienstleistern bietet blue:solution smarte Schnittstellen als festen Bestandteil des kostenlosen Pakets.

Digitalisierung? Das ist doch kompliziert und zeitaufwändig, so lautet eines der Vorurteile. Von wegen. Als Cloudlösung kann blue:solution - work CE sofort gestartet und kinderleicht bedient werden. Sind die Betriebe registriert, können sie die ersten Angebote und Rechnungen innerhalb weniger Minuten erstellen. Die Software bietet direkten Zugriff auf das Sortiment des Großhandelsshops, bei der GC-Gruppe also auf die Service-Plattform GC ONLINE PLUS.

Mario Deibel, eBusiness-Verantwortlicher der GC-Gruppe: „Digitale Tools bilden das Fundament für effizientes und langfristig erfolgreiches Arbeiten im Fachhandwerk und die Fachhandwerkersoftware ein Herzstück smarter Kommunikation und Arbeitsprozesse. Die bswork.community verbindet wesentliche Partner und Tools, um Kleinstbetrieben Rückenwind in Richtung Digitalisierung zu verleihen. Diesen Weg unterstützen wir gerne.“