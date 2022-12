Die nächste Generation an der Spitze und starke Partner an der Seite: Die italienische Familie der GC-Gruppe wächst. Mit dem Unternehmen Carboni S.r.l. erweitert der Großhandelsverbund sein Liefergebiet zum 1. Januar 2023 um die Region Emilia Romagna. Von der neuen Partnerschaft profitieren Fachhandwerker unter anderem in den Städten Parma, Reggio Emilia, Modena und Bologna. Andrea Carboni, Roberta Carboni und Mattia Carboni übernehmen zum Jahreswechsel den Staffelstab ihrer Elterngeneration im Verwaltungsrat, also der Geschäftsführung von Carboni S.r.l., und schreiben damit das nächste Kapitel der Erfolgsgeschichte des Familienunternehmens.

Carboni S.r.l.: Unternehmen mit Hauptsitz in Correggio

Seit dem Jahr 1952 steht Carboni seinen Kunden vom Hauptstandort Correggio aus als verlässlicher Partner zur Seite. Mit rund 200 Mitarbeitern deckt das Unternehmen die Sortimente Sanitär, Heizung und Installation ab. Über ein knapp 40.000 Quadratmeter großes Zentrallager koordiniert das Großhandelshaus seine Logistik in der Region. In zehn Abhollägern finden die Kunden Produkte für den schnellen Bedarf auf der Baustelle, in den drei Sanitärausstellungen bietet Carboni sämtliche Leistungen rund ums Bad. Andrea Carboni: „Wir freuen uns auf unsere neue Verantwortung in der Geschäftsführung unseres Unternehmens und die zusätzlichen Möglichkeiten, die sich durch die transnationale Partnerschaft mit der GC-Gruppe ergeben. Unsere Leistungen rund um die großen Branchenthemen Digitalisierung und Nachhaltigkeit können wir in einem starken Verbund auf das nächste Level heben. Die Weichen sind gestellt – und wir haben viel vor.“

Fünf starke Partner in Italien

Uwe Niederprüm, persönlich haftender Gesellschafter der Cordes & Graefe KG: „Mit Carboni S.r.l. freuen wir uns über den fünften Partner in Italien. Gemeinsam mit Pressiani, SVAI, Rossi & Lersa und Termomarket wollen wir nun den erfolgreichen Weg der GC-Gruppe im drittgrößten SHK-Markt Europas weitergestalten und unsere starke Marktposition im Norden Italiens ausbauen. Davon profitieren nicht nur wir selbst, sondern dank der zusätzlichen attraktiven Angebote und Potenziale auch unsere Partner in Fachhandwerk und Industrie.“