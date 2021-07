Pressemeldung

Suchen, finden, bestellen – und das alles einfach aus der Fachhandwerkersoftware heraus. Das IDS 2.5 Update der GC-Gruppe optimiert die Artikelsuche um eine zukunftsweisende Recherchelogik im Zusammenspiel mit GC ONLINE PLUS und Open Masterdata. Die GC-Gruppe ermöglicht die Artikelübernahme eines benötigten Produkts mit einem Klick.

Einfaches Suchen in Produktstammdaten

Mit Open Masterdata bietet die GC-Gruppe seit einiger Zeit einen neuen Standard für Produktdaten. Dieser ermöglicht eine reibungslose Datenversorgung des Fachhandwerks mit Produktstammdaten. Damit stellt der Großhandelsverbund seinen Kunden also bereits heute Artikelpreise und zusätzliche Artikeldaten in Echtzeit zur Verfügung. Mit diesem Service setzt die GC-Gruppe im Hinblick auf Aktualität und Datentiefe Maßstäbe und erspart den Betrieben den Schmerzpunkt der aufwändigen Datanorm-Massendaten Updates. Indem sie Open Masterdata um die neue IDS-Suche und damit um eine zukunftsweisende Recherchelogik ergänzt, rundet sie den Service ab.

Und so funktioniert das Ganze: Mit dem neuen IDS 2.5 Update können Sucheingaben aus der Fachhandwerkersoftware direkt an ONLINE PLUS übergeben werden. Der Fachhandwerker startet also aus seiner Software heraus direkt in die Ergebnisdarstellung – mit allen Mehrwerten und Funktionen unserer Service-Plattform. Mit einem einzigen Klick erfolgt die Artikelübernahme des benötigten Produkts. Natürlich können auch mehrere Artikel zusammengestellt und übertragen werden – und das schneller und nahtloser als je zuvor.

Weniger Datenballast

Mario Deibel, eBusiness-Verantwortlicher der GC-Gruppe: „Mit dem Update IDS 2.5 steht die neue Suchfunktion ab sofort allen Kunden der GC-Gruppe zur Verfügung. Die Fachhandwerksbetriebe können das Datenarchiv ihrer Software auf ein praktisches Maß reduzieren. Auf ein Maß also, das sie auch tatsächlich im Rahmen ihrer Prozesse benötigen. Unsere Kunden profitieren mit diesem Service von einer nahtlosen Recherche aktueller Daten und dem umfassenden Informationsfundus von ONLINE PLUS.“