Dieser Werkzeugkasten ist prall gefüllt. Und bietet Deutschlands Fachhandwerk exakt die passenden Tools, um auf dem Weg in die digitalisierte Arbeitswelt langfristig erfolgreich zu sein. Welche Module gehören zur DigitalBox, wie haben sie sich in der Praxis bewährt und welche Mehrwerte lassen sich daraus für den eigenen Betrieb generieren: Ende des vergangenen Jahres startete die GC-Gruppe dazu eine kostenlose Veranstaltungsreihe, die auf große Resonanz stieß. Seitdem führen die Expertinnen und Experten durch die exklusiven Online-Seminare, die beispielsweise aus dem Büro bequem mitverfolgt werden können – mit der Option, im Anschluss eine gezielte individuelle Beratung der erfahrenen DigitalCoaches in Anspruch nehmen zu können. Für mehr Freiraum, mehr Freizeit und mehr Marge. Nun stehen die nächsten Themen und Termine fest – immer wieder dienstags ist DigitalBox-Tag:

Digitalisierung im Handwerk: Ein Erfahrungsbericht (27. September 2022, 13 bis 14 Uhr)

Bearbeitung von Kundenanfragen: Effizient und zielgerichtet (4. Oktober 2022, 13 bis 14 Uhr)

Digitales Aufmaß: Effizient und fehlerfrei zum Angebot (18. Oktober 2022, 13 bis 14 Uhr)

Lieferstau und Preissteigerungen – was tun? Rechts- und betriebswirtschaftlich sicher sein im Handwerk (1. November 2022, 13 bis 14 Uhr)

Endlich Schluss mit Zettelwirtschaft (15. November 2022, 13 bis 14 Uhr)

Auf Seite 1 bei Google (29. November 2022, 13 bis 14 Uhr)

Automatisierung und eBusiness (13. Dezember 2022, 10 bis 11 Uhr und 13 bis 14 Uhr)

Weiterführende Informationen mit Details zu den einzelnen Veranstaltungen und zur Anmeldung unter:

www.gc-gruppe.de/aktuelles/news/gruppe/2022/weitere-termine-veranstaltungsreihe-zur-digitalbox