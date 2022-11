BadBox, HeizungsBox, WebBox und UnternehmerBox – in diese vier Bereiche unterteilt sich die DigitalBox, der intelligente Werkzeugkasten für das Fachhandwerk. Wie durchdacht die einzelnen Tools des Service-Angebots der GC-Gruppe sind, zeigt eine neue aufklärende Videoserie. Ausgezeichnet aufgezeichnet: Von der Chat-App BEEM über die Planungs-App Craftnote bis zum elektronischen Rechnungsformat ZUGFeRD liefern die Filme in nur rund 120 Sekunden einen praktischen Einblick. Film ab!

Bevor es ein Tool in die DigitalBox schafft, testen es Experten auf Herz und Nieren. Welchen praktischen Mehrwert bietet es den Fachhandwerksbetrieben im Arbeitsalltag? Welche zeitlichen Freiräume entstehen durch den Einsatz und wie harmoniert es mit den anderen Tools des digitalen Werkzeugkastens? Fragen, die in den Kurzfilmen kompakt und anschaulich beantwortet werden und die sich im Gespräch mit dem DigitalCoach vor Ort weiter vertiefen lassen.

Fachmännische Unterstützung auf Augenhöhe

Stefan Läufer, Leiter Digitalisierung der GC-Gruppe: „Mit der DigitalBox und unseren DigitalCoaches orientieren wir uns konkret an den Schmerzpunkten unserer Kunden, unterstützen auf Augenhöhe und machen die Tools auf diese Art und Weise greifbar. Unsere neue Video-Serie zahlt genau darauf ein.“

Und sie zeigt eindrucksvoll: So einfach kann Digitalisierung sein. Anders als Werbefilme, die in der Regel auf schnelle Schnitte, Action und technische Finessen setzen, zeichnen die Videos ein entsprechendes Bild zur DigitalBox – und das im wahrsten Sinne des Wortes. Herausforderungen und Lösungen setzt ein Zeichner einfach und nachvollziehbar um, der im Zusammenspiel mit dem Sprecher für verständliche Einblicke sorgt. Die Videos bilden einen weiteren Baustein im großen DigitalBox-Paket, mit dem die GC-Gruppe mit ihren Kunden an der Welt von morgen baut. Ganz nach dem Motto: „Wir machen Zukunft. Digital. Lokal.“

Hier geht’s zur Videoserie: www.gc-gruppe.de/video-galerie