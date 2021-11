Pressemeldung

Gegen Mitternacht noch das Produktpaket für das Projekt am nächsten Tag zusammenstellen. Um 4 Uhr in der Früh die letzten Besorgungen für die Baustelle machen. Ungewöhnliche Zeiten für einen Einkauf. Doch das Fachhandwerk schätzt die zusätzlichen Möglichkeiten, die das Pilotprojekt ABEX 24/7 der GC-Gruppe bietet. Ein Jahr schon öffnen sich rund um die Uhr die ABEX-Türen im Münchener Europark per QR-Code für den kontaktlosen Einkauf. Das Angebot kommt an – und wird ausgeweitet. Seit Mitte Juni steht die smarte Entnahmetechnik auch im ABEX in der Zielstadtstraße in München Süd zur Verfügung. Bis Ende des Jahres profitiert das Fachhandwerk in den zehn größten deutschen Städten von ABEX 24/7.

Öffnungszeiten schaffen für mehr Freiräume

Rund 50 Stunden im Schnitt: Das ist die Öffnungsdauer der über 920 klassischen ABEXe bundesweit. In dieser Zeit erhalten Deutschlands Fachhandwerker dort sämtliche Produkte für den schnellen Bedarf auf der Baustelle. Die Nachfrage aber, auch außerhalb der normalen Öffnungszeiten flexibel zu sein, ist hoch. Und ABEX 24/7 schafft neue Freiräume. Bis 20 Uhr und morgens ab 6 Uhr nutzen Fachhandwerker hauptsächlich das ABEX 24/7-Angebot. Und wer am Wochenende plötzlich zu einem Reparatur-Auftrag gerufen wird, checkt schnell ein, kauft die benötigte Ware, checkt aus und ist sofort für seine Kunden da.

Kunden reagieren positiv auf Erweiterung

Die für das ABEX-Projekt 24/7 verantwortlichen Logistik-Experten der GC-Gruppe blicken gerne auf das erste Jahr zurück: „Die Resonanz zeigt, dass unsere Kunden diese Serviceerweiterung gebraucht haben und gerne in Anspruch nehmen. Natürlich hören wir jeden Tag genau hin, um die kontaktlose Warenentnahme weiter zu optimieren, etwa zusätzliche Artikel über dieses Angebot anzubieten. Das Kunden-Feedback ist uns sehr wichtig. Und es ist sehr positiv.“

Dass dem Einkauf im ABEX 24/7 keine Grenzen gesetzt sind – weder zeitlich noch vom Inhalt des Einkaufswagens – zeigt der Blick auf diese Zahlen: In der Weihnachtszeit besuchten Fachhandwerker um 0.30 und um 4 Uhr das ABEX im Europark. Der längste Einkauf dauerte 45 Minuten, der kürzeste nur 2. Großeinkäufe gibt es nicht nur im Supermarkt, sondern auch im ABEX. Ein Fachhandwerker kaufte eine Badanlage mit 35 Positionen – ganz smart über den ABEX 24/7-Service.

Einfache Anmeldung über die GC-App

​Der analog-digitale Einkauf funktioniert so: Vor dem Eintritt meldet sich der Kunde in der GC-App über GC ONLINE PLUS mit seinen Zugangsdaten an. Über die Funktion „24/7“ wird automatisch ein QR-Code erstellt, mit dem sich die Türen zum ABEX öffnen lassen. Im Eingangsbereich befindet sich ein Gate, über das der Kunde per Scan mit dem QR-Code Zugang zum Verkaufsraum erhält. An den Lagerplatz-Etiketten der Regale scannt er mit der App von GC ONLINE PLUS das gewünschte Produkt, gibt die Artikelmenge ein und entnimmt die Ware. Dabei kann er einen oder mehrere Warenkörbe erstellen, etwa für zwei Aufträge parallel, und die Artikel dem jeweiligen Warenkorb zuordnen. Warenkorb absenden, Ware verstauen, per Scan am Gate ausloggen – Einkauf erledigt. Ob tagsüber oder um 4 Uhr in der Nacht.