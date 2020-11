Das Verbraucherverhalten ändert sich im Zuge der Digitalisierung rasant. Von der ersten Information über den passenden Kontakt bis zur Bestellung liegt alles nur noch einen Mausklick entfernt. Umso mehr gewinnt für den Fachhandwerker eine ansprechende, informative Internetseite an Gewicht - als digitale Plattform zum Dialog, zum Interagieren mit Kunden wie mit potenziellen Mitarbeitern. Mit der passenden Präsenz im Web ist er heute wie morgen erster Ansprechpartner für den Endkunden im Bereich des Neubaus, der Sanierung und der Wartung. Schneller gefunden werden, neue Kunden gewinnen, die Kommunikation vereinfachen und beschleunigen - eine moderne und lebendige Website sowie digitales Marketing ermöglichen dies. Es sind zwei wesentliche Bestandteile der WebBox innerhalb der DigitalBox, des neuen digitalen Werkzeugkastens der GC-Gruppe mit zielgerichtet arbeitenden Lösungen und Anwendungen rund um die Prozesse der Branche.

Einladendes Schaufenster im Netz

Mit den Werkzeugen der WebBox stellt sich das Fachhandwerk im Internet professionell auf. Das Fundament bildet ein praktischer Webbaukasten - ein modulares Baukastensystem, das für die „Frauen und Männer vom Fach" einen professionellen Internetauftritt realisiert. Neben Planungstools, Musterbädern und der Möglichkeit einer Online-Terminanfrage stehen weitere hilfreiche Funktionen zur Verfügung, um am Ende ohne großen Aufwand erfolgreich zu sein - digital und lokal vor Ort. Über ihren Kooperationspartner, die Agentur-ID, bietet die GC-Gruppe dem Fachhandwerk ein einladendes Schaufenster im Netz. Eine individuell zugeschnittene Lösung aus einer kompetenten Hand. „Vor dem Hintergrund der knappen Kapazitäten und der gleichzeitig wachsenden Bedeutung der betrieblichen Darstellung im Internet ist es uns wichtig, den Aufwand im Fachhandwerk auf ein Minimum zu reduzieren. Das umfasst sowohl die Erstellung der Website als auch die regelmäßige Aktualisierung und Weiterentwicklung", betont Tanja Springer, geschäftsführende Gesellschafterin der Agentur-ID.

DigitalCoach unterstützt zielgerichtet

Welche Inhalte für den jeweiligen Fachhandwerksbetrieb die passenden sind, kann der Fachhandwerker im Vorfeld zusammen mit seinem DigitalCoach vor Ort individuell erörtern und auswählen. Schließlich muss die Website optimal zum eigenen Betrieb und den Vorstellungen passen. Auch beim aufwändigen Thema Rechtssicherheit - von Cookie-Belehrungen bis zu Bildnutzungsrechten - ist die Agentur-ID an der Seite des Fachhandwerksbetriebs. Weitere Maßnahmen wie Google My Business, Google Ads oder Social Media kann der Betrieb einzeln und jederzeit dazubuchen, um seine Sichtbarkeit im Internet zusätzlich zu steigern und Endkunden auf das Service-Angebot aufmerksam zu machen. Neben der Vorstellung auf der Website als moderner und kompetenter Betrieb helfen verschiedene Planungstools und Konfiguratoren, um Kunden vorzuqualifizieren und entlasten den Fachhandwerker damit vor der Kundenberatung. Denn losgelöst von Öffnungszeiten und Erreichbarkeit des Betriebs können die Kunden agieren - im Gegenzug kann der Fachhandwerker schon im ersten Termin seine ganze Kompetenz ausspielen, schließlich kennt er bereits die Wünsche des Kunden. Eine klassische Win-win-Situation. Wie bei den anderen Boxen der DigitalBox profitiert der Fachhandwerker mit der WebBox von einem offenen System. Er entscheidet selbst, welche Inhalte, Partner und Produkte er auf seiner Seite zeigen möchte.



Ralf Krämer von der Firma Sommer hat sich bereits eine professionelle Website über die WebBox und die Agentur-ID erstellen lassen und dort unter anderem einen 3D-Badplaner integriert. Der Fachhandwerksmeister aus Wuppertal sagt: „Ohne die WebBox und die Unterstützung des Großhandels wäre ich heute in meiner Sichtbarkeit und Darstellung als Unternehmen nicht da, wo ich bin. Wir sind froh, dass wir diesen Schritt gewagt haben."

Einen Überblick über das gesamte Leistungsspektrum der DigitalBox - inklusive WebBox - gibt dieser Film: www.youtube.com/watch?v=-gHMT0OJXIw