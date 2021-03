Seit einigen Wochen ist die DigitalBox der GC-Gruppe erfolgreich im Einsatz. Eine übergeordnete Komponente dieses umfangreichen individuellen „Werkzeugkastens“ ist die UnternehmerBox, die den Fachhandwerksbetrieb gezielt bei der Organisation und Planung sämtlicher Arbeitsschritte im Unternehmen, vom Büromanagement über Lager und Logistik bis zum Marketing unterstützt. Nun wird die UnternehmerBox durch einen weiteren zielführenden Service-Baustein erweitert: Open Masterdata.

Kein überflüssiger Datenmüll

Open Masterdata ist ein neuer Standard für Produktdaten. Er ermöglicht eine reibungslose Datenversorgung des Fachhandwerks mit Produktstammdaten – wodurch veraltete Stammdatenprozesse auf Datanorm-Basis abgelöst werden. Damit bekommt jeder Betrieb sogar aus Millionen von Artikeln exakt jene, die aktuell benötigt werden, sozusagen „on Demand“. Tiefer und breiter war der Datenumfang nie zuvor. Weil sämtliche Prozesse über Web-Services im Hintergrund laufen, müssen auch Dateninhalte nicht auf dem Computer des Fachhandwerkers gespeichert werden. Das vermeidet überflüssigen Datenmüll, schont die eigenen Ressourcen – für mehr Freiräume.

Zugang über ONLINE PLUS

Um Open Masterdata zu nutzen, ist ein GC ONLINE PLUS Zugang erforderlich. Mit Unterstützung der IDS-Warenkorbschnittstelle kann direkt aus der Kunden-Software eine Online-Suche gestartet werden. Die Resultate werden dann direkt in GC ONLINE PLUS angezeigt. Der große Vorteil: Der komplette Datenbestand ist immer aktuell, von Bestandsanzeigen über Vermarktungstexte über Bildmaterial bis zu Filterfunktionen lassen sich sämtliche Vorzüge der Plattform nutzen. Der Preis zu jedem Zeitpunkt der Artikelansicht ist der gerade aktuelle, quasi „in Echtzeit“ – ohne Einstandspreisdifferenzen. Wird ein Artikel benötigt, kann er umgehend in den vorgesehenen Prozess übernommen und parallel in den eigenen Daten gespeichert werden.