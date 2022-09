Die private Nutzung von Messenger-Diensten nimmt in Deutschland weiter zu. Das überträgt sich auch in die berufliche Kommunikation. Mit BEEM ermöglicht die GC-Gruppe ihren Kunden vom Fachhandwerk nun den schnellen und sicheren Austausch über eine praktische Chat-Plattform. Mit diesem intelligenten Tool aus der DigitalBox verbindet der Großhandelsverbund die Vorteile von bekannten Messenger-Diensten mit denen der Apps zur Projektabwicklung. Das bedeutet: kompletter Komfort und sicherer Datenschutz. Während die Fachhandwerker-App Craftnote als möglicher integraler Bestandteil der DigitalBox die direkte Kommunikation innerhalb des Fachhandwerkbetriebes, mit den Gewerkepartnern und auch mit dem Endkunden erweitert und erleichtert, kommt mit BEEM nun also ein zusätzlicher Mehrwert als Service-Leistung hinzu – der smarte, komfortable Dialog des Fachhandwerks mit den bewährten Fachleuten des GC-Partnerhauses im Chat-Format.

Mit der BEEM-App können Fachhandwerker ihrem persönlichen und bewährten GC-Ansprechpartner schnell und einfach Fragen stellen und ihm Unterlagen schicken. Und das jederzeit DSGVO-konform. Ein Fingertipp und die Kunden haben alle wichtigen Informationen in einer übersichtlichen Struktur vor sich. Das schafft zusätzliche Sicherheit, zeitliche Freiräume und bildet das Fundament für ein erfolgreiches Projekt.

Die App bringt also gleich mehrere Vorteile: Schluss mit Warteschleife, falls im GC-Partnerhaus mal besetzt ist oder gerade niemand ans Telefon gehen kann. Der persönliche Ansprechpartner ist im Urlaub? Kein Problem. Seine Vertretung hat Zugriff auf alle wichtigen Informationen, kann sofort handeln. „Alle Beteiligten sind also auf dem neuesten Stand und führen das Projekt nahtlos zum Erfolg. Unsere Fachhandwerkskunden haben zudem jederzeit ihre wichtigsten Informationen in der App verfügbar und können mit Ihrem GC-Partner direkt und einfach die offenen Fragen über BEEM besprechen“, sagt Stefan Läufer, Leiter des Digitalisierungs-Teams der GC-Gruppe.

Fotos als Mailanhang hochladen, versenden und dann auf eine Antwort-Mail warten? Das gehört mit BEEM der Vergangenheit an. Die Ansprechpartner des Großhandelshauses werden automatisch in der App hinterlegt – ob ABEX-Mitarbeiter, der Außendienst oder der Innendienst – und das Fachhandwerk profitiert von noch direkterem Service. Christoph Offhauß aus dem Zentralverkauf bei Gottschall & Sohn war bei BEEM von Anfang an dabei. Er sagt: „Entscheidend ist, dass unsere Kunden schnell eine Antwort bekommen und damit merken, dass sie mit ihrer Herausforderung gesehen werden. Das kommt sehr gut an. Mit BEEM sind wir einfach noch flexibler.“

Nicht zuletzt vereinfacht BEEM auch die Bestellung bei GC ONLINE PLUS. Über den Vorgangswürfel können ONLINE PLUS Vorgänge direkt im Chat abgerufen werden und helfen bei der projektbezogenen Kommunikation. Das spart zusätzliche Zeit.

Das macht BEEM möglich:

Einfache Ersatzteilanfrage

schneller Austausch von Informationen

schnellerer Zugriff auf wichtige Ansprechpartner

transparente Dokumentation & Kommunikation

Integration von ONLINE PLUS Vorgängen

Alle Nachrichten/Dokumente an einem Ort (App/Web)

Künftig können sich GC-Kunden zudem über ihren BEEM-Account direkt mit dem Partnerbereich ihrer Fachhandwerker-App Craftnote verknüpfen. Das gesamte Projekt kann damit über eine Plattform gesteuert und umgesetzt werden.

www.GCBEEM.de