Pressemeldung

Immer eine Lösung auf Lager! Diesen Slogan füllen die bundesweit mehr als 920 ABEXe der GC-GRUPPE täglich mit Leben – jetzt auch in bewegten Bildern. In neun ausgewählten Abholexpresslägern zwischen Rostock und München startet das Pilotprojekt ABEX TV. Der Inhalt: Tipps, Trends, Unterhaltung und jede Menge Spaß für das Fachhandwerk.

It’s Showtime, heißt es in diesen Tagen in den bundesweit verteilten Pilot-ABEXen. Neben Produktinformationen, neuen Services und ABEX-Stories erwarten den Fachhandwerker dort auch humorvolle Rubriken. Ob Wetter oder die Fußball-Ergebnisse vom Heimatverein: Regionale Neuigkeiten runden perspektivisch das Programm ab. ABEX TV lässt Bilder und Inhalte sprechen und läuft in den ABEXen auf großen Fernsehern ohne Ton, sorgt damit für entspanntes Arbeiten und Einkaufen und darüber hinaus für knackige Neuigkeiten aus der Branche. Ein echter Fernseh-Snack fürs Fachhandwerk.

Mit ihren ABEXen bildet die GC-GRUPPE ein einzigartiges Standortnetz, über das der Fachhandwerker sämtliche Produkte für den schnellen Bedarf auf der Baustelle bekommt und auf Menschen trifft, die bei Fragen kompetent und gerne unterstützen. Wo auch immer in Deutschland sich die Baustelle befindet, ein ABEX liegt garantiert in der Nähe. Jetzt sorgen die ABEXe dafür, dass die Baustelle am Laufen und das Fachhandwerk auf dem Laufenden bleibt.

Benedikt Mahr, ABEX-Verantwortlicher der GC-GRUPPE: „Mit ABEX TV sind unsere Kunden immer auf dem aktuellen Stand, erfahren alles über Aktionen, Angebote und Aktuelles von ihrem GC-Partnerhaus und aus ihrer Region. Wir freuen uns auf die Rückmeldungen unserer Kunden, auf Hinweise, Ideen und natürlich auch auf Kritik, um ABEX TV noch besser zu machen. Ist das Pilotprojekt erfolgreich, rollen wir es sukzessive auf mehrere Hundert ABEXe aus.“

Menschen, Bohrer Emotionen: Der Trailer zum ABEX TV bietet Action und erste Einblicke. Einfach auf diesen Link klicken und reinschauen: youtu.be/j4xsZKHx26E