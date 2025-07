Dieser Mix ist außergewöhnlich. Im vergangenen Jahr hat die GC- Gruppe ihr Zentrallager in Selm eröffnet. Ein Großprojekt auf aktuell 12,5 Hektar und mit allein 65.000 Quadratmetern Lagerfläche im ersten Bauabschnitt. Im XXL-Format denkt der Fachgroßhandel auch in Sachen Klimaschutz. Ein Beispiel: Die PV-Anlage in Selm, mit ihren 9.368 Modulen und einer Leistung von 3.800 kWp, zählt zu den 20 größten im Jahr 2024 in Betrieb gegangenen Aufdachanlagen mit Eigenverbrauch in ganz Deutschland.

Die GC-Gruppe denkt den Klimaschutz bei ihren Bauprojekten ganzheitlich. Details setzen Akzente, das große Ganze den Rahmen für einen nachhaltige Energieversorgung am Standort. Mit dem in Selm erzeugten Strom der rund 40.350 Quadratmeter großen PV- Anlage (sechs Fußballfelder) lassen sich rund 1.000 Einfamilienhäuser versorgen. „Diese Eigenverbrauchsanlage liefert saubere Energie direkt vor Ort und zeigt, wie unsere Logistik mit günstiger, emissionsfreier Energie versorgt werden kann“, sagt Martin Lang, Nachhaltigkeitsmanager der GC-Gruppe.

Über die PV-Anlage hinaus setzt die GC-Gruppe in Selm Akzente. Den Projektverantwortlichen gelang die Umsetzung eines KfW40-Baus, unter anderem durch eine intensivere Wärmedämmung. Die Industrieflächenheizung der Halle speist sich aus Wärmepumpen mit klimafreundlichem Kältemittel. Das effiziente Zusammenspiel von Flächenheizung und Wärmepumpe übernimmt das Heizen und Kühlen der Bürobereiche, Deckenkassetten unterstützen die Kühlung.

Licht an im Sinne der Energiewende. Die Beleuchtungssteuerung des Lagers erfolgt über eine sektorenbezogene Aktivierung. Erst wenn eines der Niederflurfahrzeuge einen Gang befährt, dimmt die Beleuchtung sektorenweise von 20 auf 80 Prozent hoch. Martin Lang: „Diese Anfangsauslegung spart Strom und erlaubt einen langen Betrieb der Leuchtmittel auch bei Alterung.“

Um in einer Halle vor Ort Batteriespeicher fachgerecht und besonders sicher zu lagern, legten die Verantwortlichen diesen Lagerbereich als Wanne aus, die gleichzeitig im Falle des Falles das Löschwasser zurückhält und dennoch ebenerdig befahrbar ist. Die Sicherheit für Mensch und Umwelt gehen in Selm also Hand in Hand. Hallentore, die beispielsweise bei Paketübergaben länger geöffnet sind, wurden mit Warmluftschleiern ausgestattet.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch Gäste können die Ladestationen für PKW und E- Bikes auf dem Parkplatz nutzen. Im LKW-Wartebereich für anliefernde Speditionen wurden angrenzend Sanitäranlagen und ein Aufenthaltsraum für Fahrerinnen und Fahrer geschaffen. Hier sind für die Zukunft auch Schnelladestationen für vollelektrische LKW vorgesehen.

Gleichzeitig beschäftigen sich die Experten mit der Integration eines Großbatteriespeichers und intelligenter Ladetechnik für die Geräte vor Ort, um den emissionsfreien Strom noch effizienter zu nutzen.

Patrick Hofmann, Verantwortlicher für Logistik, Bau- und Immobilienmanagement bei der GC-Gruppe: „Selm steht für eine nachhaltige Logistikplanung, die gleichzeitig den wirtschaftlichen Nutzen mitdenkt. Wir minimieren den Energieverbrauch im Lager und in den Büros, produzieren unseren Strom selbst, nutzen ihn am Standort und decken im Zusammenspiel mit den Wärmepumpen auch den Wärmebedarf ab.“

Logistikzentrum in Selm in Zahlen