Pressemeldung

Mit der aufmerksamkeitsstarken Kampagne „Mit Gas geht’s“ will die Brancheninitiative Zukunft Gas in den nächsten vier Monaten zeigen, wie Klimaschutz mit Hilfe von Gas sicher und bezahlbar umgesetzt werden kann. Dabei stehen die Themen Transformation, Bezahlbarkeit und Akzeptanz im Vordergrund und sollen die Potenziale von Erdgas, Biogas und Wasserstoff für die Energiewende hervorheben.

In der Kampagne geht die Initiative den Fragen der Deutschen auf den Grund, die in der Debatte um Energiewende und Klimaschutz zu kurz kommen: Wie bleibt Wohnen bezahlbar? Wie wird die Industrie klimaneutral? Wie kann erneuerbarer Strom gespeichert werden? Die Antwort lautet immer wieder: Mit Gas geht's. Denn vielseitig und in allen Sektoren anwendbar ist Gas das zweite Standbein der Energiewende.

Unterstützt werden die Aussagen durch einprägsame und gleichzeitig menschliche und emotionale Bildmotive. Die Bilder zeigen den Energieträger Gas in all seinen Aspekten: Von Biogasanlagen, die fast ein Zehntel des deutschen Stromverbrauchs stellen. Über den Mieter einer Altbauwohnung in der Stadt, wo eine Wärmepumpe nicht eingebaut werden kann, dafür aber Lösungen mit Gastechnik genauso gut das Klima schützen. Und auch der Arbeiter, der den Gashahn für Wasserstoff aufdreht, zeigt: Mit Gas geht’s. Es geht Klimaschutz bezahlbar und zuverlässig.

Die Kampagne verdeutlicht, dass die Gaswirtschaft bereit ist für die Transformation von Erdgas zu grünem Gas. Durch die Nutzung bereits vorhandener Gasinfrastruktur, die vielfach “Wasserstoff-ready“ ist, wird Klimaschutz schnell und bezahlbar. Das fördert die Akzeptanz der Bevölkerung gegenüber den Klimaschutzmaßnahmen. Gas ist dabei der zuverlässige Partner der Erneuerbaren. Effiziente und flexible Gaskraftwerke gleichen Schwankungen der Stromerzeugungen aus und können zu jeder Wetterlage eine zuverlässige Stromversorgung sichern.

„Die Gasbranche kann sowohl der deutschen Industrie als auch den Bürgerinnen und Bürgern innovative Lösungen für die Dekarbonisierung bieten. Doch für deren Umsetzung braucht es vor allem die entsprechenden politischen Rahmenbedingungen“, erklärt Dr. Timm Kehler, Vorstand von Zukunft Gas. „Von der Industrie bis zum Heizgerät im Einfamilienhaus ermöglicht grünes Gas eine klimaneutrale, bezahlbare und zuverlässige Energieversorgung. Ohne Gas können wir das Jahrhundertprojekt Energiewende nicht stemmen, nur mit Gas geht‘s. Das wollen wir mit dieser Kampagne gemeinsam mit unseren Mitgliedsunternehmen zeigen.“

Die Kampagne rückt die Fakten in den Fokus und verdeutlicht, dass die für die Energiewende notwendige Expertise in der Gaswirtschaft vorhanden ist, so wie der Wille und Mut dieses Wissen aktiv für den Klimaschutz einzusetzen.

Hintergründe zur Kampagne

Im Fokus des Mediaplans stehen meinungsbildende Qualitätsmedien. Die Motive werden hauptsächlich in den digitalen Formaten ausgespielt. Als weitere Kanäle stehen OOH (Out of Home, also z. B. Plakatwerbung im öffentlichen Raum), Social Media und Podcasts im Fokus der Kampagne mit einer Laufzeit von Mitte Juli bis November. Entwickelt wurde sie von der Berliner Kreativ-Agentur MOTOR, die Mediaplanung hat die Werbeagentur pilot erarbeitet. Seitens Zukunft Gas liegt die Projektleitung der Kampagne bei Sebastian Hackbart, Leiter Marketing.

Mehr Informationen zur Kampagne finden Sie unter: www.mitgasgehts.de