Gasido.de ist ein neuer Geschäftszweig der Firma Flüssiggas1.de, eines der größten Flüssiggasportale in Deutschland. Das Geschäftsmodell von Flüssiggas1.de basiert auf der unverbindlichen und kostenlosen Beratung rund um das Thema Flüssiggas, sowie der anschließenden Vermittlung von Kunden an Partnerunternehmen, die die gewünschten Leistungen anbieten.

Professionelle Beratung und eine zuverlässige Angebotsvermittlung – mit diesem Geschäftsmodell haben die Gründer Johannes Partz und Marc Bode ihr Unternehmen Flüssiggas1.de groß gemacht. Da sowohl Kunden als auch Anbieter von den gebotenen Leistungen und Vertriebschancen begeistert sind wurde das Geschäft nun ausgeweitet. Mit Gasido haben Sie einen Spezialisten für Industriegase und technische Gase an der Hand. Hier wird man als Kunde fündig, wenn es um den Kauf oder die Miete von technischen Gasen geht und als Partner können Sie über Gasido.de derjenige sein, der den Bedarf deckt. Zudem überzeugen die Unternehmer auf ihrer Website mit Hintergrundwissen und Informationen zu Industriegasen und technische Gasen sowie Fachwissen rund um die Themen Tanks, Gasflaschen, Gasmischanlagen für Industrie sowie Verdampferanlagen.

Gase bequem online kaufen oder mieten und nach Hause liefern lassen

Auf Gasido.de dreht sich alles um das Thema technische Gase. Über die gängigen Industriegase, wie Argon, Helium, Stickstoff, Kohlendioxid und Sauerstoff bis hin zu Spezialgasen wie Schwefelhexafluorid und flüssigen Gasen wie Flüssigstickstoff – hier wird jeder Suchende fündig. Bei der Anschaffung von Gasen kann man meist zwischen drei Modellen wähle: der Miete, dem Pfand und dem Kauf. Jedes Modell bietet seine eigenen Vor- und Nachteile. Gasido berät Sie als Kunden, welches Modell für Sie geeignet ist und findet schnell und zuverlässig einen passenden Anbieter. Dieser liefert dann die benötigten Gasflaschen bequem zu Ihnen nach Hause oder in die Firma. Beispiele dafür sind Helium und Flüssigstickstoff.

Helium kaufen: Privat, gewerblich oder in der Industrie

Dank seiner besonderen Eigenschaften bietet Helium viele Vorteile zum Einsatz im Privaten Bereich, in Gewerbe und Industrie. Im Privaten Bereich kennen wir es in der Regel als Ballongas um die Helium-Luftballons für einen Geburtstag oder eine andere Feier zu füllen.

Viele Supermärkte und Geschäfte nutzen Helium-Ballons zu Werbe- und Marketingzwecken oder betreiben einen Handel mit Folienballons. Häufig ist dies auch ein toller Zusatzumsatz. Wenn Sie also neu in das Geschäft einsteigen, künftig beliefert werden wollen oder den aktuellen Anbieter vergleichen möchten, sind Sie auf Gasido.de richtig.

Der Vorteil von Helium in Industrie und Gewerbe ist, dass es auch bei hohen Temperaturen nicht mit anderen Substanzen reagiert. Deshalb kommt Helium häufig als Schutzgas beim Schweißen zum Einsatz. So kann Helium beim Metall-Inertgas-Schweißen (MIG) zum Bearbeiten von Aluminium, Aluminiumlegierungen, Kupfer, Titan und anderen Nichteisenmetallen verwendet werden. Auch beim Wolfram-Inertgas-Schweißen (WIG) kann Helium zum Einsatz kommen. Da Helium besonders diffusionsfreudig ist wird es zudem zur Suche von Undichtigkeiten in Behältern, Rohren und Armaturen verwendet. Das Gas dringt durch kleinste Spalten und Öffnungen und bildet dabei zusammen mit einem Lecksuchspray deutlich Blasen, wodurch Leckagen einfacher und schneller aufzufinden sind. Helium ist in verschiedenen Gasflaschengrößen und als Helium Bündel erhältlich. Gasido arbeitet mit einem weiten Netz aus regional und überregional agierenden Anbietern, um jede Anfrage zu bedienen. Auch Helium-Großlieferungen für die Befüllung eigener Helium-Tanks sind über Gasido möglich.

Flüssiger Stickstoff in Gewerbe und Industrie

Flüssiger Stickstoff ist ein tiefkalt verflüssigtes Gas. In Industrie und Handwerk kommt flüssiger Stickstoff Heizungsbauern und Handwerkern zugute, um die alltägliche Arbeit zu erleichtern. So wird der verflüssigte Stickstoff verwendet, um Rohre einzufrieren. Dadurch ist es möglich diese zu bearbeiten oder auszutauschen, ohne dafür das gesamte Wasser aus der Anlage ablassen zu müssen. Ein weiteres Anwendungsgebiet von flüssigem Stickstoff findet sich für Handwerker in der Versprödung und einfachen Entfernung von Dichtungen, sowie der Durchführung von Kältetests an Materialien. Zudem können Industriebetriebe Flüssigstickstoff zum Schrumpfen von Werkstücken einsetzen, oder diesen dazu nutzen um klebrige Stoffe wie Gummi oder Kautschuk zu zermahlen. Das Einsatzgebiet für den Gebrauch von flüssigem Stickstoff in Gewerbe und Industrie ist allerdings noch viel weitreichender. Auf Gasido.de finden Sie weitere Informationen rund um den Gebrauch von Flüssigstickstoff und anderen Gasen und können bequem online eine Angebotsanfrage für Ihre nächste Flüssigstickstoff Lieferung starten.

Gasido.de: Ihr Spezialist für technische Gase und Industriegase

Egal welche Frage sie rund um das Thema Gase beschäftigt, bei Gasido.de finden Sie eine Antwort. Hier profitieren Sie von ausführlichen Informationen zu Industriegasen und technischen Gasen, sowie den gängigen Anschaffungsmodellen Miete, Pfand und Kauf. Die geschulten Mitarbeiter von Gasido.de unterstützen Sie bei der Suche nach einem passenden Anbieter, um Ihren Bedarf zu decken. Sie sind Gasanbieter und auf der Suche nach neuen Vertriebskanälen? Auch dann sind Sie bei Gasido.de herzlich willkommen. Rufen Sie an unter der 0221 98651221 und erhalten Sie Informationen zu einer möglichen Partnerschaft mit Gasido.de.