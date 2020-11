Mit Gasflasche.de haben die Gründer von Flüssiggas1.de ihr Geschäft um das Propangas erweitert. Flüssiggas1.de ist eines der größten Flüssiggasportale in Deutschland. Das Geschäftsmodell basiert auf der unverbindlichen und kostenlosen Beratung rund um das Thema Flüssiggas, sowie der anschließenden Vermittlung von Kunden an Partnerunternehmen, die die gewünschten Leistungen anbieten.

Gasflaschen sind sowohl im Handwerk als auch im privaten Umfeld ständig im Gebrauch. Die Gasflachen, welche mit Propan oder Butan gefüllt sind, finden vor allem Anwendung bei Dachdeckern, im Gewerbe, zum Kochen oder für Gabelstapler. Im heimischen Garten findet man die Flaschen häufig zum Betreiben des Heizpilzes oder um den Gasgrill anzufeuern.

Diesen vielseitigen Gebrauch und die damit einhergehend hohe Nachfrage an Propangasflaschen haben die Gründer Johannes Partz und Marc Bode früh erkannt und ihren Geschäftsbereich von Flüssigags1.de um Gasflasche.de erweitert. Als Kunde profitieren Sie bei Gasflasche.de von dem bequemen Gasflaschenlieferservice, der Ihnen den Gang in den nächsten Baumarkt und das Schleppen der schweren Flaschen erspart, indem Ihnen die gewünschten Flaschen direkt nach Haus oder in den Betrieb geliefert werden. Und auch als Anbieter von Propangasflaschen profitieren Sie von Gasflasche.de. Werden Sie Partner und erweitern Sie so Ihren Kundenkreis, ohne großen Aufwand in eigenes Marketing oder Vertriebsaktivitäten stecken zu müssen.

Gasflasche.de liefert Informationen für Kunden und Reichweite für Partner

Auf Gasflasche.de finden Interessenten viele Informationen rund um die Anschaffung und Benutzung von Propangasflaschen. Neben dem Vergleich verschiedener Flaschengrößen, insbesondere 5 kg, 11 kg, 33 kg, die die Kunden bei den Anbietern erwerben können, werden unter anderem die vier Vertragsmodelle Kauf, Miete, Verleih und Pfand vorgestellt. Diese Fülle an Informationen erleichtert Ihnen als Kunde die Entscheidung rund um Größe und Anschaffungsmodell. Als Anbieter von Gasflaschen profitieren Sie hingegen von der guten Vorab-Beratung der Kunden durch uns, sodass Sie im besten Falle nur noch den Kaufabschluss verbuchen müssen. Zudem bietet Gasflasche.de den Kunden auf der Internetseite eine kostenlose Gasflaschen Verkaufsstellensuche und zwar anbieterübergreifend. Kunden können hier schnell und einfach den nächsten Anbieter in der Region ermitteln und ohne Umwege direkt bei diesem eine Gasflasche abholen. Lassen Sie sich als Anbieter in der Gasflaschen Verkaufsstellensuche listen und gewinnen Sie so neue Kunden aus Ihrer Region.

Einsatzbereiche für Gasflaschen mit Propangas

Das Nutzungsgebiet von Propangasflaschen ist sehr weit. Im Handwerk wird das Flaschengas beispielsweise zum Schweißen und Löten, zum Erhitzen von Dachpappe oder auch zur Bautrocknung und zum Estrich aufheizen verwendet. Auch in der Landwirtschaft finden Propangasflaschen ihren Einsatz. Hier wird das Flüssiggas häufig zur Trocknung oder zum Erwärmen von Gartenhäusern verwendet, sowie für die thermische Unkrautvernichtung. Propangas kann zudem als Treibgas oder Kraftstoff für Gabelstapler genutzt werden, in diesem Zusammenhang ist es auch als Staplergas bekannt. Im Straßenbau findet man die Gasflaschen, um Bitumen zu verarbeiten. Doch nicht nur im Handwerk, sondern auch im privaten Umfeld sind Propangasflaschen im ständigen Gebrauch. Der wohl häufigste Einsatz findet sich hier in der Küche zum Befeuern des Gasherdes. Auch beliebt ist das Grillen mit Gasgrills oder Beefern. Gerne nutzen Privatkunden die Gasflaschen zum Heizen von Zelten oder Gebäuden mit Ofen, Katalytofen, Gebläse oder Heizpilz, teilweise aber auch für Heizungen. Große Nachfrage findet sich auch beim Heizen des Wohnwagens oder Wohnmobils mit Propangasflaschen, diese werden in dem Zuge auch zum Betreiben eines Gaskühlschrankes und zur Brauchwassererwärmung verwendet. Schlussendlich sind Gasflaschen auch häufig die erste Wahl, wenn eine Übergangsversorgung benötigt wird, bis der Erdgasanschluss oder Flüssiggastank zur Verfügung steht.

Gasflasche.de: Ihr Ansprechpartner zur Nutzung von Propangasflaschen

Gasflaschen kaufen, tauschen, füllen und liefern lassen – wir von Gasflasche.de finden für Sie den passenden Anbieter. Hier profitieren Sie von ausführlichen Informationen rund um die Beschaffung und Nutzung von Propangasflaschen. Am Telefon beraten die geschulten Mitarbeiter von Gasflasche.de Sie gerne zu den Möglichkeiten rund um die Anwendung von Propangasflaschen und helfen Ihnen das richtige Angebotsmodell und den passenden Anbieter für Sie zu finden. Sie sind Anbieter von Propangasflaschen und auf der Suche nach neuen Vertriebskanälen? Auch dann sind Sie bei Gasflasche.de herzlich willkommen. Rufen Sie an unter der 0221 98651220 und erhalten Sie Informationen zu einer möglichen Partnerschaft mit Gasflasche.de.