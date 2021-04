Egal ob für den heimischen Grill oder Flaschenanlagen im gewerblichen Küchenbereich, wir bieten Ihnen ein optimiertes Sortiment an Druckreglern, Ein- und Mehrflaschenanlagen, Herd-Anschlusssets etc.



Schauen Sie einfach mal vorbei!

Zu den Gasreglern für Gasflaschen

Aktuelles Highlight – passend zur kommenden Grill-Saison:

Füllstandsanzeiger Senso4s für Gasflaschen über Smartphone-App



Der digitale Füllstandmesser für Haushalt und Freizeit - z. B. in Verbindung mit einem Gasgrill. Mit Bluetooth-Fernübertragung der Mess- und Meldedaten an ein Smartphone oder Tablet. Der Füllstandmesser Senso4s misst das aktuelle Gewicht der Gasflasche samt Inhalt und übermittelt diesen Wert per Bluetooth an die App. Diese errechnet hieraus automatisch den Inhalt in Volumenprozent und erstellt eine Verbrauchsprognose. Die passende App „Senso4s“ kann für das jeweilige Betriebssystem im Apple App Store oder im Google Play Store kostenlos heruntergeladen werden.

Zum Senso4s

Technik ist unser Ding!

Wir – die Philipp Wagner GmbH – sind der SHK-Marken-Fachversand der sich klassisch dreistufig ausschließlich an Heizungs- und Sanitär-Installateure sowie industrielle Abnehmer richtet. Unsere Kunden und deren tägliche Herausforderungen haben wir stets im Blick – wir verkaufen eben nicht nur Standard, sondern echte Problemlösungen. Diese liefern wir per Paketdienst oder Spedition bundesweit direkt zu Ihnen oder auf die Baustelle. Sparen auch Sie Fahrzeiten und lassen Sie sich hochwertige Markenprodukte der SHK-Branche bequem und einfach in Ihre Firma liefern. Und das Beste: gute Beratung gibt es dazu kostenlos. Technik ist unser Ding!