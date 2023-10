Sie finden sich in dieser Beschreibung wieder? Dann kommen Sie an Bord unseres Vertriebs-Teams unseres Spezial-Verbandes GARANT Bad + Haus, wo Sie mit Ihrem persönlichen Einsatz viel bewegen können! Als wachstumsstarker, mittelständischer Marketing- und Einkaufsverband unterstützt die GARANT Gruppe über 1.800 Fachhändler und Fachhandwerker in allen Aspekten der Unternehmensführung.

Das bieten wir Ihnen bei der GARANT Gruppe:

Arbeiten in einem modernen Arbeitsumfeld und einem engagierten Team mit flachen Hierarchien

Sicherheit und Rückhalt eines traditionsreichen und wachstumsstarken Unternehmens

Flexible Arbeitszeitgestaltung und einen Urlaubsanspruch von 30 Tagen im Jahr

Unterstützung Ihrer persönlichen und fachlichen Weiterentwicklung

Jobrad-Leasing sowie eine leckere Müsli-Bar, kostenloses frisches Obst und Getränke

Firmenevents, vermögenswirksame Leistungen und vieles mehr

Das sind Ihre Aufgabenschwerpunkte:

Innendienst-Betreuung unserer Kunden im SHK Handwerk und Koordination eingehender Anfragen / Anliegen mit den zuständigen Fachbereichen

Aktive Ansprache unserer Kunden zu ausgewählten Themen und Angeboten des Verbandes (telefonisch und über definierte Kommunikationskanäle)

Vertriebliche Aufbereitung von Themen und Angeboten zur vertriebsorientierten Ansprache unserer Handelspartner (u.a. Newsletter, Mailings, Extranet, Präsentationen)

Unterstützung der Vertriebs- und Betreuungsarbeit der Regionalleitung (Neu- und Bestandskunden) mit vertriebsrelevanten Informationen und Inhalten

Koordination, Überwachung und Optimierung (als Key-User) der CRM basierten Vertriebs- und Betreuungsprozesse

Das bringen Sie mit:

Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung und/oder erste Berufserfahrung im kaufmännischen oder vertrieblichen Umfeld vorteilhaft, idealerweise im Dienstleistungs-/Serviceumfeld von Vorteil

Routinierter Umgang mit MS Office und Erfahrung in der Anwendung von CRM, Newsletter Systemen etc. wünschenswert

Ausgeprägtes Kommunikationsgeschick in Wort und Schrift sowie die Fähigkeit, Andere von Ihren Ideen zu überzeugen

Selbstständiges, strukturiertes und lösungsorientiertes Handel

Haben Sie Interesse? Dann bewerben Sie sich jetzt!

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte digital im PDF-Format und unter Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins sowie Ihrer Gehaltsvorstellung an: GARANT Holding GmbH, Frau Britta Beez, Hauptstraße 143, 33378 Rheda-Wiedenbrück, bewerbung(at)garant-gruppe.de

Wir weisen darauf hin, dass unverschlüsselte E-Mails unter Umständen auch von Unbefugten gelesen werden können. Zum Schutz Ihrer Daten, die Sie in einer Bewerbung übermitteln, empfehlen wir Ihnen daher, uns diese verschlüsselt zu senden. Es gibt Provider, die eine automatische Verschlüsselung (DE-Mail) anbieten. Hierüber vergewissern Sie sich am besten direkt bei Ihrem Provider. Sollten die Daten nicht automatisch verschlüsselt werden, müssen Sie selbst entscheiden, ob Sie das Risiko eingehen wollen uns Ihre Daten unverschlüsselt zu senden. Alternativ können Sie uns diese stattdessen auch per Post zuleiten.

Die Information darüber, wie wir mit Ihren Bewerberdaten umgehen, finden Sie in unseren Hinweisen zum Umgang mit Bewerberdaten unter www.garant-gruppe.de/datenschutz-bewerber-deutschland/

