Dann sind Sie die perfekte Ergänzung unseres Teams als erfahrene:r Vertriebsmitarbeiter:in für unseren SHK Spezialverband in der Funktion

Regionalleitung Bad + Haus (m/w/d)

Unser Vertriebsteam ist das Gesicht und die Stimme unseres Verbandes in Richtung Handwerk und Industrie. Aus diesem Grund suchen wir nach einem Kommunikator, einem leidenschaftlichen Netzwerker sowie Experten der SHK-Branche, der nicht nur einen ausgeprägten Fokus auf den Vertrieb unserer Verbandsleistungen legt, sondern gleichermaßen Kundenbedürfnisse versteht und lösungsorientiert handelt. Klingt ganz nach Ihnen? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!

Das sind Ihre Aufgabenschwerpunkte

Individuelle und kompetente Beratung unserer SHK-Handwerkspartner in wesentlichen Themen der Betriebsführung, insbesondere auch im Hinblick auf die Optimierung des Wareneinkaufs über unsere Lieferantenpartner.

Eigenverantwortliche Ansprache und Gewinnung neuer Handwerkspartnerpartner in der zugeordneten Vertriebsregion.

Professioneller Vertrieb der Verbandsdienstleistungen sowie der Angebote und Sortimente unserer 2- und 3-stufigen Lieferantenpartner.

Aktive Vernetzung mit der Vertriebsorganisation unserer Lieferantenpartner zwecks gemeinsamer Marktbearbeitung.

Fortlaufende Markt- und Wettbewerbsbeobachtung als Basis für eine aktive Mitgestaltung unseres Verbandsangebotes für SHK-Handwerksbetriebe und Lieferanten

Qualitätsorientiertes und verlässliches CRM-gestütztes Berichtswesen hinsichtlich der mit unseren Partnern abgestimmten und Maßnahmen und Zielen.

Das bringen Sie mit

Erfolgreich abgeschlossene (kaufmännische) Ausbildung und idealerweise Berufserfahrungen in einer dienstleistungsorientierten Position innerhalb der Branche

Vertriebserfahrung im Außendienst

Verständnis für die Bedürfnisse innerhalb der SHK-Branche, sowie gute Vernetzung zu Handwerk und ggf. Industrie

Das bieten wir Ihnen bei der GARANT Gruppe

Sie suchen einen sicheren Arbeitsplatz in einem soliden Unternehmen. Gleichzeitig ist Ihnen ein abwechslungsreiches und dynamisches Umfeld wichtig, in welchem Sie eigenverantwortlich Projekte vorantreiben können? – Dann kommen Sie an Bord - denn seit mehr als 65 Jahren schauen wir auf eine traditionsreiche und zugleich wachstumsstarke Unternehmensentwicklung zurück, die von Innovationsbereitschaft sowie professionellen Team-Spirit lebt.

Sie wollen nicht auf der Stelle stehen bleiben? Das wollen wir auch nicht - daher unterstützen wir Sie in Ihrer persönlichen sowie fachlichen Weiterentwicklung und begleiten diesen Prozess individuell auf Sie abgestimmt und mit regelmäßigem und wertschätzendem Feedback.

Sie finden gute Leistung soll sich auch bezahlt machen? Das sehen wir auch so – daher können Sie bei uns auf eine leistungsorientierte Vergütung zählen, welche Erfolg, Engagement und Leistung belohnt.

Außerdem nice to have: Firmenwagen, Jobrad-Leasing, vermögenswirksame Leistungen, betriebliche Altersvorsorge, Firmen-Events, 30 Tage Urlaub und vieles mehr.

Haben Sie Interesse? Dann bewerben Sie sich jetzt!

Die Information darüber, wie wir mit Ihren Bewerberdaten umgehen, finden Sie in unseren Hinweisen zum Umgang mit Bewerberdaten unter www.garant-gruppe.de/datenschutz-bewerber-deutschland/

Auf diese Stelle bewerben

Über uns

Die GARANT Gruppe ist die wachstumsstarke Marketing- und Einkaufs-Verbundgruppe für den Mittelstand. Ein traditionsreiches, aber vor allem zukunftsorientiertes Unternehmen, das mit seiner Finanzstärke weiter neue Wachstumspotenziale erschließen wird.

In den Geschäftsfeldern Küchen, Wohnen, Schlafen sowie Bad + Haus unterstützen die GARANT Spezialverbände über 1.800 Fachhandels- und Fachhandwerksbetriebe in allen Bereichen der Unternehmensführung.

Führende Einkaufskonditionen, exklusive Kollektionsmarken, zielgerichtete Marketingkonzeptionen und ein breites Dienstleistungsportfolio stärken den aktiven GARANT Partner als Unternehmer in seiner Region.

Als Schnittstelle zwischen Industrie und Handel stehen wir für gelebte Partnerschaft, die Menschen und Geschäfte voran bringt. Persönlich, fair und nah am Markt.

Werden Sie Teil der großen GARANT Gruppe und verstärken Sie unser engagiertes Team mit Ihrer Persönlichkeit, Ihrer Erfahrung und Ihrem Know-how. Bei uns warten spannende Herausforderungen, ein sicherer Arbeitsplatz und motivierte Kollegen auf Sie!