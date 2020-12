Der mittelständische Möbel- und Küchenfachhandel sowie das SHK Fachhandwerk zeigen sich in einem herausfordernden Marktumfeld deutlich gestärkt. Die GARANT Gruppe aus Rheda-Wiedenbrück vermeldet anlässlich der Pressekonferenz zum digitalen GARANT Partnerforum 2020 bei einer Mitgliederzahl von 1.807 Fachhandels- und Fachhandwerkspartnern ein deutliches Umsatzplus von über 14 Prozent in Deutschland.

„Der mittelständische Fachhandel hat sich gegenüber anderen Vertriebsformen und dem Gesamtmarkt deutlich positiver entwickelt. Die Bedeutung und Relevanz des qualifizierten und inhabergeführten Fachhandels für den Endkunden hat sich in diesem Jahr in außergewöhnlicher Weise gezeigt“, so Jens Hölper und Torsten Goldbecker, GARANT Geschäftsführung, im Rahmen der Pressekonferenz zum digitalen GARANT Partnerforum 2020. „Einerseits profitiert die Einrichtungsbranche, und dabei allen voran der Fachhandel, in diesem Jahr erfreulicherweise – trotz bzw. gerade wegen Corona – von einem besonderen Effekt in den Absatzzahlen. Darüber hinaus sehen wir über alle Geschäftsbereiche hinweg weiterhin eine Entwicklung in die Qualität und Wertigkeit, d.h. die Durchschnittsbons im Fachhandel steigen weiter. Die von uns in den vergangenen Jahren für den Handel bereitgestellten und platzierten Konzepte greifen diese Veränderungen im Kundenverhalten bedarfsgerecht auf und geben der Entwicklung zusätzlichen Anschub.“

Das in der Zeit vom 16. November bis 9. Dezember erstmalig komplett digital durchgeführte GARANT Partnerforum stellte folgerichtig die Eigenmarken und Kollektionen der einzelnen GARANT Spezialverbände in den Mittelpunkt. Lebendig, abwechslungsreich, kurzweilig – in insgesamt 12 interaktiven Messe-Formaten erfuhren die Verbandsmitglieder alles rund um die Sortiments­entwicklungen und Neuheiten für 2021. Ob im Gespräch mit den Lieferanten oder mit direktem Blick in die Showrooms – den GARANT Brandmanagern gelang es bei der Präsentation der GARANT Kollektionsmarken AERA, aamu, LIVA, morgana und notturno, das Messe-Feeling über den Bildschirm zu vermitteln. Hierbei wurde vor allem auch zahlreich geordert: GARANT sammelt hierzu zentral die digital von den Händlern eingegangenen Platzierungsaufträge der Kollektionsneuheiten und leitet diese an die beteiligten Hersteller weiter. Zusätzlich wurde in zwei Live-Events den GARANT Küchen Areal Partnern ein umfassender Einblick in das erneut weiterentwickelte und ausgebaute Marketing-Programm 2021 gegeben. Die Küchen-Ordermesse findet wie geplant im Zweijahresrhythmus erst 2021 wieder statt.

Ergänzt bzw. abgerundet werden die bisherigen, vor allem „produktbezogenen“ Sessions noch im Januar durch zusätzliche digitale Dienstleistungs-Veranstaltungen, etwa aus den Bereichen Akademieleistungen und Marketing sowie dem Geschäftsfeld Bad + Haus.

Darüber hinaus läuft parallel zum digitalen Partnerforum derzeit noch die Vorstellung und Order der neuen „EMMK-Leistungssortimente“, die eigentlich auf der geplanten, ersten gemeinsamen EMMK-Ordermesse physisch ihre Premiere hätten feiern sollen.

„Wir konnten bei den digitalen Messe-Formaten eine erfreulich hohe Teilnehmerzahl verzeichnen, die in etwa dem Niveau des GARANT Partnerforums 2019 entsprach – dabei konnten wir durchaus auch die Teilnahme von Partnern verzeichnen, die sonst den Weg zur physischen Veranstaltung seltener gefunden haben. Auch das Angebot zur digitalen Warenbestellung wurde sehr gut angenommen, sodass wir bei unseren Neuheiten im Bereich der Kollektionen und Exklusivmodelle erfreulicherweise ein Ordervolumen auf Vorjahresniveau verzeichnen können“, fasst die GARANT Geschäftsführung zusammen. „Aber bei aller Zufriedenheit über die Akzeptanz dieser neuen digitalen Formate freuen wir uns natürlich auf ein persönliches Wiedersehen mit unseren Handels- und Handwerkspartnern im kommenden Jahr“, so Torsten Goldbecker und Jens Hölper abschließend.