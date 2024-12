Machen Sie sich und Ihre Kunden fit für die Zukunft! Denn Fakt ist: Immer mehr Menschen werden im Alter zu Hause gepflegt. Jetzt schon das neue Badezimmer für morgen mitdenken, und dann alle Voraussetzungen zur Hand haben, wenn es nötig wird – das ist die Devise.

Qualifizieren Sie sich als Experte in Sachen barrierefreie Badplanung und sichern Sie sich ihren Vorsprung in der Region! Das bewährte Seminar „Experte für barrierefreie Komfortbäder“ setzt auf Top-Referenten und konnte sich in den letzten Jahren immer über durchweg positives Feedback der Teilnehmenden freuen. In dem zweitägigen Seminar können sich SHK-Fachhandwerker zu präventiver Badplanung, Fördermöglichkeiten, Bedarfsanalyse etc. weiterbilden. Neu ist das TÜV-Zertifikat, das durch eine zusätzliche Prüfung nach Abschluss des Seminars erworben werden kann. Mit einer TÜV-Zertifizierung lassen Sie Ihre Kenntnisse offiziell anerkennen – und gewinnen damit das Vertrauen Ihrer Kunden.

GARANT Bad + Haus bietet 2025 zwei unterschiedliche Terminoptionen an, die auch für Nicht-Mitglieder geöffnet sind:

12. und 13. März 2025 bei Wedi in Emsdetten

18. und 19. November 2025 bei Erlau in Aalen

Für die TÜV-Prüfung gibt es separate Termine, die noch bekanntgegeben werden.

Weitere Kooperationspartner für das Seminar sind: Creativbad, Duravit, Fima Carlo Frattini, HSK, Mauersberger und TECE.

Die Anmeldung zu Seminar und Prüfung erfolgt über das GARANT Partnerportal, ein eigener Account ist für die Anmeldung nicht notwendig: partner.garant-gruppe.de/alle-verbandsleistungen-auf-einen-blick/das-barrierefreie-komfortbad/#komfortbad

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an

Sabina Settembrini

Assistenz Verbandsleitung Bad + Haus

Tel.: +49 (0) 5242 409-165

E-Mail: s.settembrini(at)garant-gruppe.de