Im Mai hat der SHK-Verband GARANT Bad + Haus ein neues Partnergremium ins Leben gerufen. Es vereint erfahrene Unternehmer aus dem SHK-Fachhandwerk und setzt sich aktiv für die Interessen der Mitgliedsbetriebe ein.

Die Gremiumsmitglieder Stefan Dose (Otto Cobobes GmbH), Rainer Häfele (Häfele Haustechnik GmbH), Thorsten Spaniol (A. Spaniol Meisterbetrieb Gebäude- & Umwelttechnik) und Markus Wöstefeld (Bohr Versorgungstechnik GmbH) kamen nach der Gründung und Auftaktsitzung in Köln im Mai nun zur ersten turnusgemäßen Sitzung in Berlin zusammen.

Ziel des Gremiums ist es, die Entwicklung des Verbands in beratender Funktion zu begleiten und den Entscheidern aus dem Verband wertvollen Input für Verbesserungen zu liefern, etwa zu einkaufs- und dienstleistungsbezogenen Themen. Dazu bringen die Gremiumsmitglieder ihre eigene Erfahrung ebenso ein wie die Impulse aus den Netzwerk-Angeboten des Verbandes. Als Multiplikator trägt das Gremium dann abgestimmte Themen aktiv in die Verbandsgemeinschaft, unter anderem bei Regionaltagungen, ERFAs und Messen. Es setzt Impulse und ermutigt die Kolleginnen und Kollegen aus der Branche zur aktiven Beteiligung.

Stefan Dose begrüßt die Gründung des Gremiums: „Für uns ist das Partnergremium eine Chance, das Verbandsangebot gezielt auf unsere Bedürfnisse als Fachhandwerker abzustimmen – direkt aus der Perspektive der SHK-Betriebe. Beide Seiten profitieren enorm von diesem konstruktiven Austausch. Ein tolles Potential, wir freuen uns auf die Aufgabe!“ Auch GARANT Geschäftsführer Meinolf Buschmann sieht die Gründung des Gremiums als wichtigen Schritt in der Weiterentwicklung des Verbandes: „Es war uns ein Anliegen, unsere SHK-Partner noch stärker in die aktive Verbandsgestaltung einzubinden. Der direkte Austausch ermöglicht die gemeinsame Abstimmung und Entwicklung zukunftsorientierter Lösungen und stärkt nachhaltig die Relevanz und Attraktivität des Verbandsangebotes für Handwerk und Industrie.“