Mit Arend Saunabau hat GARANT Bad + Haus einen Lieferantenpartner in sein Portfolio aufgenommen, der seit über Jahren für hochqualitative Produkte rund um Sauna und Infrarot steht. Das inhabergeführte Unternehmen produziert in eigenen Fertigungsanlagen und kann damit auch ausgefallene Kundenwünsche fachgerecht umsetzen. Vom Basismodell über die individuelle Designsauna bis zur gewerblichen Anlage geht der Hersteller auf jeden Wunsch flexibel ein. GARANT Bad + Haus Handwerkspartner können das Angebot auch ohne tiefergehende Saunakenntnisse an ihre Kunden tragen, denn für eine Angebotserstellung sind lediglich eine Aufmaß-Skizze sowie einige Fotos des Einbaubereichs notwendig. Mit einer 3D Visualisierung können Kunden sich dann vorab bereits ein Bild des fertigen Produkts machen.

Wolf Bavaria bietet seit 2004 erfolgreich Produkte aus den Bereichen Schalldämmung, Flächenheizung und Trockenestrich an. Dabei setzt das Unternehmen auf nachhaltige, natürliche Rohstoffe regionaler Herkunft sowie die Entwicklung von rückbaubaren Systemen. Die platzsparenden Fußbodenaufbauten und hochschalldämmenden Wohnungstrennwände ermöglichen eine effiziente Raumnutzung. Das steigert nicht nur die Energieeffizienz und den Wohnkomfort für den Endkunden, sondern auch die Profitabilität der Immobilie. Die innovative, modulare Bauweise der Systeme, insbesondere PowerFloor, reduziert Materialkosten und ist besonders schnell und einfach einzusetzen.

Mitglieder bei GARANT Bad + Haus profitieren von den besonderen Verbandskonditionen bei beiden Herstellern.