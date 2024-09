Spannende Kennzahlen zum Badverkauf und Impulse für die Zukunft der Badausstellung – unter diesen Themen stand der erste Bad + Haus Expertentag. GARANT Bad + Haus lud seine Mitglieder dafür am 13. September nach Rheda-Wiedenbrück ein – und konnte sich über durchweg positives Feedback zu den inhaltlich überzeugenden Vorträgen der eingeladenen Referenten freuen.

Ursprünglich war die GARANT Zentrale in Rheda-Wiedenbrück als Veranstaltungsort für den ersten Bad + Haus Expertentag vorgesehen. Aufgrund der positiven Resonanz verlegte man die Veranstaltung kurzerhand in das größere A2 Forum verlegte. Dort hieß Geschäftsführer Meinolf Buschmann die Fachhandwerker und Fachhändler willkommen und gab einen Ausblick auf die ZEV-Messe am Folgetag. Anschließend lieferte Branchenexperte Hans-Arno Kloep (Querschiesser Unternehmens­beratung) anhand von spannenden Kennzahlen zum Badverkauf in der SHK-Fachschiene einen anschaulichen Blick in die Marktentwicklung. Der lebendige Vortrag wurde mit viel Zustimmung und Interesse von den anwesenden Bad + Haus Partnern verfolgt. So lobte Diana Wöstefeld (Wöstefeld Baddesign): „Herr Kloep bringt alles auf den Punkt, polarisiert auch durchaus mal und ist nah an den aktuellen Themen dran. Er zeigt auf, wie man sich vom Wettbewerb absetzt. Für uns hat es sich definitiv gelohnt, dabei zu sein!“

Aufbauend auf der Erkenntnis aus Kloeps Vortrag, dass eine eigene Ausstellung im SHK-Handwerk „lebenswichtig“ sei, lieferte Christian Wadsack (ho.w Hofmann + Wadsack) dann die entsprechenden Impulse für eine gelungene Ausstellung. Mit seiner Präsentation „Zukunft der Badausstellung – digitale Revolution und Markenbildung im Raum“ zog der Innenarchitekt sein Publikum in den Bann. Er zeigte auf, wie digitalen Medien Ausstellungen (größen-)optimieren und ein einzigartiges Markenerlebnis schaffen können. Die vielen Anfragen nach der Präsentation spiegelten das große Interesse der Bad + Haus Partner wider. Katrin Dräger und Tochter Larissa (Badgalerie Dräger) nahmen die Erkenntnisse direkt mit in die eigene Ausstellung: „Der Vortrag von Herrn Wadsack war super! Wir sind heute Morgen direkt mit offenen Augen durch unsere Ausstellung gegangen. Der Ausblick, dass man in Zukunft auch mit einer kleineren Ausstellungsfläche auskommt und weitere Kombinationen virtuell zeigt, war für uns sehr spannend.“

Im Anschluss an den Bad + Haus Expertentag, der am Vortag der ZEV-Einkaufsmesse stattfand, ließ man den Abend mit einer gemeinsamen Messeparty ausklingen.