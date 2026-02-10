GARANT Bad + Haus wächst weiter: Mit vier neuen Lieferanten stärkt der SHK-Verband sein Sortiment und bietet Fachhandwerkern noch mehr hochwertige Produkte, Dienstleistungen und starke Industriepartnerschaften.

GARANT Bad + Haus baut sein Lieferantennetzwerk aus und nimmt gleich vier neue Partner ins Portfolio auf: Dansani, RECA NORM, Fittingshop.eu und E.C.A. Germany.

Dansani bringt skandinavisches Design ins Sortiment: Der dänische Hersteller zählt seit 1983 zu den Spezialisten für hochwertige Badmöbel, Waschtische, Duschlösungen und Badbeleuchtung. Mit starker Präsenz in zehn Landesmärkten steht Dansani für klare Linien, Funktionalität und nordische Ästhetik.

RECA NORM, Teil der internationalen RECA Group, bietet Handwerkern prozessoptimierte Lösungen rund um Befestigungstechnik, Werkzeuge sowie Hilfs- und Pflegestoffe. Fast 50.000 Qualitätsprodukte und ein Servicekonzept, das Handwerk 4.0 ermöglicht, machen RECA NORM zum starken Partner für den Baustellen- und Werkstattalltag.

Als zweistufiger B2B-Webshop liefert Fittingshop.eu SHK-Profis seit über zehn Jahren ein breites Sortiment an Fittings, Kupplungen, Armaturen und Installationsmaterial – schnell, zuverlässig und mit attraktiven Nettopreisen. Mitglieder von GARANT Bad + Haus profitieren von hoher Lagerverfügbarkeit, persönlichem Service und Top-Konditionen.

Die E.C.A. Germany GmbH mit Sitz in Köln ist ein herstellendes und handelndes Unternehmen im Bereich Sanitär-, Installations- und Heiztechnik. Das Unternehmen entwickelt und vertreibt Armaturen, Sanitär-Objekte, Heizsysteme und Thermen, die durch eine enge Zusammenarbeit von Designern und Ingenieuren entstehen. Die Produkte vereinen hohe Funktionalität, ästhetische Qualität und moderne Technologien. E.C.A. ist Teil der renommierten Elginkan-Unternehmensgruppe und beliefert sowohl den Großhandel als auch Handwerksbetriebe im In- und Ausland.

Mit den neuen Lieferantenpartnerschaften baut GARANT Bad + Haus sein Angebot konsequent aus – für mehr Sortimentstiefe, mehr Auswahl und noch bessere Unterstützung im SHK-Handwerk.